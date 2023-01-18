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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجزائر.. تبون يصدر عفوا رئاسيا عن السياسي رشيد نكاز

عبد المجيد تبون
عبد المجيد تبون

أصدر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون  مرسوما رئاسيا يتضمن إطلاق سراح عن الناشط السياسي رشيد نكاز.


وبحسب وسائل إعلام جزائرية؛ فأن قرار العفو الرئاسي سيدعو السلطات القضائية للأفراد عن الناشط رشيد نكاز

وكان الناشط الجزائري رشيد نكاز أودع السجن سبتمبر 2019 بتهمة تتعلق بجناية المسماس بالوحدة الوطنية  وكذا تحريض المواطنين على حمل السلاح عبر مواقع التواصل الإجتماعي. 

كما تم اتهام نكاز - والذي كان يحمل الجنسية الفرنسية - ؛ إلى التخطيط لمنع المواطنين من الانتخاب. 

ووجه نكاز رسالة إلى الرئيس الجزائري التمس خلالها إصدار مرسوم بالعفو وأعلن رغبته في تكريس وقته لحل مشاكله الصحية والتفرغ لأسرته واعتزال العمل السياسي. 

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