كلّها أيام .. بشرى بشأن أسعار الدواجن | فيديو

قال الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، إن صناعة الدواجن حققت اكتفاء ذاتي في مصر على مدى عقود عديدة، ولكن حدثت أزمة عنيفة في سوق الدواجن بسبب نقص الإفراجات عن الأعلاف.

وأضاف "ثروت الزيني" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة "dmc" الفضائية، أن سعر الأعلاف زاد بشكل مبالغ فيه، فطن الصويا كان يباع بـ 19 ألف أصبح بـ 33 ألف جنيه، وطن الذرة كان يباع بـ 9 الاف جنيها أصبح بـ 15 ألف جنيها.

وتابع ثروت الزيني، أن تحرك الدولة فى استيراد أعلاف الدواجن سيجعل الأسعار تعود لطبيعتها مرة أخري كما كانت في السابق، موضحا أن سعر طن فول الصويا انخفض 2500 جنيه من سعره والذرة 1000 جنيه.

وأوضح أنه إذا استمرت الدولة في خفض أسعار الأعلاف سوف يتم خفض أسعار الدواجن بعد 40 يوم بسبب أن الدورة الإنتاجية الجديدة للدواجن تكون طرحت للبيع في الأسواق.