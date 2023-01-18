في لقاء محافظ أسوان وأعضاء جمعية المستثمرين.. دفع العمل لتطوير المنطقة الصناعية بالعلاقي

إلتقى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بمجلس إدارة جمعية المستثمرين بتشكيله الجديد برئاسة سطوحى إبراهيم ، وبحضور اللواء أشرف فؤاد السكرتير العام للمحافظة .

ويأتى ذلك فى إطار الجهود المتواصلة التى تبذلها أجهزة المحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية لمواجهة البطالة من خلال دفع عجلة الإستثمار وتطوير المنطقة الصناعية بالعلاقى ، في ظل الإهتمام الكبير من الرئيس عبد الفتاح السيسى والحكومة بالإستثمار وتنميته وزيادة فرصه ومجالاته .

عجلة الإستثمار

تناول اللقاء دفع العمل بإحلال وتجديد البنية التحتية ، وخاصة دعم المنطقة الصناعية بالعلاقى بالشبكات والمحولات الكهربائية لإفتتاح وتشغيل المزيد من المصانع ضمن الخطة الممنهجة لإفتتاح 34 مصنع صغير بإستثمارات 150 مليون جنيه ستوفر المئات من فرص العمل للشباب ، بالإضافة إلى تحسين بيئة العمل بالمنطقة ودعمها بشبكات المرافق العامة ، فضلاً عن التوسع في التعليم المزدوج بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والوكالة الألمانية للتعاون الدولى GIZ لتخريج الكوادر البشرية المؤهلة مما أثمر عن إستفادة 1776 طالب من البرنامج بالتخصصات المختلفة والنادرة .

فيما أكد اللواء أشرف عطية على أن المحافظة تفتح ذراعيها لكافة شركاء العمل المجتمعى من أجل النهوض بالقطاعات الصناعية والحرفية بإعتبارها القاعدة العريضة التي ستحقق القيمة المضافة للثروات الطبيعية التي تتمتع بها أسوان ، علاوة على توفير فرص عمل حقيقة تساهم في خفض نسب البطالة .

المرافق العامة

وقال المحافظ بأنه جارى دعم المنطقة الصناعية بالعلاقى بالمرافق العامة من الإنارة ، كما أن هناك توجيهات لمسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى بإدراج المرشح المغذى للمياه ضمن خطة الإحلال والتجديد ، وأيضاً شبكات الصرف الصحى ، فضلاً عن أعمال رفع التراكمات والمخلفات وتسوية الأخوار الجبلية للتوسع المستقبلي .

ومن جانبه وجه سطوحى إبراهيم وأعضاء مجلس إدارة جمعية المستثمرين التهنئة لمحافظ أسوان بمناسبة حصوله على جائزة التميز لأفضل محافظ في العالم العربى ، مشيداً بالجهود المبذولة في الأونة الأخيرة من المحافظ بدعم الإستثمار والمنطقة الصناعية بالعلاقى ، وهو الذى ساهم في جذب المزيد من المشروعات الإستثمارية وزيادة طلبات المستثمرين على الفرص العديدة بمختلف المجالات الإنتاجية.