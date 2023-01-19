انخفاض كبير| أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الخميس 19-1- 2023

استعرض برنامج "8 الصبح" على قناة "دي إم سى" أسعار الخضراوات والفاكهة، اليوم الخميس 19-1- 2023.

وقد شهدت الأسعار انخفاضا كبيرا، فاليوم سجل سعر البطاطس 4.5 جنيه للكيلو، بينما سجل فى الأيام الماضية 10 جنيهات، وكذلك سعر البصل اليوم بـ 7 جنيهات للكيلو، بعد أن كان يسجل 9 جنيهات، وسعر الجوافة تسجل اليوم 10 جنيهات، بعد أن كانت بـ 12 جنيها.

أسعار الخضراوات اليوم في مصر



الطماطم تسجل 5 جنيهات للكيلو

البصل بـ 7 جنيهات للكيلو

البطاطس 4.5 جنيه للكيلو

الخيار 6 جنيهات

الملوخية 8.5 جنيه

الكوسة 8 جنيهات

الفلفل الرومي 10 جنيهات

الباذنجان 6 جنيهات



أسعار الفاكهة



البرتقال 4.5 جنيه

الليمون 11 جنيها

الفراولة 10 جنيهات

الجوافة 10 جنيهات

