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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

انخفاض كبير| أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الخميس 19-1- 2023

الخضراوات
الخضراوات

استعرض برنامج "8 الصبح" على قناة "دي إم سى" أسعار الخضراوات والفاكهة، اليوم الخميس 19-1- 2023.

وقد شهدت الأسعار انخفاضا كبيرا، فاليوم سجل سعر البطاطس 4.5 جنيه للكيلو، بينما سجل فى الأيام الماضية 10 جنيهات، وكذلك سعر البصل اليوم بـ 7 جنيهات للكيلو، بعد أن كان يسجل 9 جنيهات، وسعر الجوافة تسجل اليوم 10 جنيهات، بعد أن كانت بـ 12 جنيها.

أسعار الخضراوات اليوم في مصر


الطماطم تسجل 5 جنيهات للكيلو

البصل بـ 7 جنيهات للكيلو

البطاطس 4.5 جنيه للكيلو

الخيار 6 جنيهات

الملوخية 8.5 جنيه

الكوسة 8  جنيهات

الفلفل الرومي 10 جنيهات

الباذنجان 6  جنيهات


أسعار الفاكهة


البرتقال 4.5 جنيه

الليمون 11 جنيها

الفراولة 10 جنيهات

الجوافة 10 جنيهات
 

اسعار الخضراوات الخضراوات الفاكهه سعر البطاطس أسعار الخضراوات اليوم

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