انخفاض كبير| أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الخميس 19-1- 2023

استعرض برنامج "8 الصبح" على قناة "دي إم سى" أسعار الخضراوات والفاكهة، اليوم الخميس 19-1- 2023.
وقد شهدت الأسعار انخفاضا كبيرا، فاليوم سجل سعر البطاطس 4.5 جنيه للكيلو، بينما سجل فى الأيام الماضية 10 جنيهات، وكذلك سعر البصل اليوم بـ 7 جنيهات للكيلو، بعد أن كان يسجل 9 جنيهات، وسعر الجوافة تسجل اليوم 10 جنيهات، بعد أن كانت بـ 12 جنيها.
أسعار الخضراوات اليوم في مصر
الطماطم تسجل 5 جنيهات للكيلو
البصل بـ 7 جنيهات للكيلو
البطاطس 4.5 جنيه للكيلو
الخيار 6 جنيهات
الملوخية 8.5 جنيه
الكوسة 8 جنيهات
الفلفل الرومي 10 جنيهات
الباذنجان 6 جنيهات
أسعار الفاكهة
البرتقال 4.5 جنيه
الليمون 11 جنيها
الفراولة 10 جنيهات
الجوافة 10 جنيهات