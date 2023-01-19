لا تتجاهله .. ألم الجانب الأيمن مؤشر كارثي لهذا النوع من السرطان

الأوجاع والآلام ويلات شائعة في حياتنا. على الرغم من أنه في معظم الأوقات، لا يوجد شيء جاد في الشعور بالألم، إلا أن الألم الحاد الموضعي قد يكون مقلقًا. على وجه الخصوص، يمكن أن يسبب الألم في الجانب الأيمن من البطن قدرًا من الارتباك، نظرًا لأنه يمكن أن يكون أحد أعراض العديد من المشكلات الصحية وفقا لموقع هيلث.



1. ارتداد الحمض

أحد الأسباب الأكثر شيوعًا وراء الألم في البطن اليمنى هو حرقة المعدة، والتي غالبًا ما تنتج عن ارتداد الحمض.. وفقًا لمايو كلينك، فإن ارتجاع الحمض يحدث عندما تتدفق أحماض المعدة إلى الأنبوب الذي يربط الحلق بمعدتك هذا يؤدي إلى حرقان في الصدر أو الحلق.

2. مرض الكبد الدهني

يحدث مرض الكبد الدهني عندما تتراكم الدهون الزائدة في الكبد. في حين أن الأشخاص المصابين بمرض الكبد الدهني لا تظهر عليهم الأعراض حتى يؤدي المرض إلى تليف الكبد إذا كان الشخص يعاني من أعراض، فقد يشمل ذلك ألمًا في البطن أو الشعور بالامتلاء في الجانب الأيمن العلوي من البطن.

3. التهاب الزائدة الدودية

التهاب الزائدة الدودية تسبب ألماً حادا بالبطن

التهاب الزائدة الدودية وهي كيس صغير يتدلى من القولون في الجانب الأيمن السفلي من البطن. يمكن أن يسبب ألمًا يبدأ عادةً في منتصف البطن وينتقل إلى الجانب الأيمن السفلي.

4. أنواع معينة من السرطان



يمكن أن تسبب أنواع معينة من السرطان أيضًا ألمًا في الجزء العلوي من البطن.

من الأعراض الشائعة لسرطان البنكرياس ألم خفيف في الجزء العلوي من البطن أو منتصف أو أعلى الظهر يأتي ويذهب.

وفقًا لخدمات الصحة الوطنية بالمملكة المتحدة (NHS)، قد يكون الألم في الجزء العلوي من بطنك أيضًا علامة على الإصابة بسرطان المعدة.

5. أسباب أخرى لآلام البطن اليمنى



تشمل الحالات الصحية الأخرى التي يمكن أن تسبب الألم في الجزء العلوي الأيمن من المعدة أو البطن حصوات المرارة ومشاكل المرارة ومشاكل الكلى وحصوات الكلى.

تشمل الأسباب الأقل حدة لألم البطن متلازمة القولون العصبي، والإمساك، والحساسية الغذائية، وعدم تحمل اللاكتوز، والتسمم الغذائي، وفيروس المعدة.