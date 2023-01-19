شهود عيان يروون تفاصيل حادث تصادم سيارتين بأسوان

شهدت مدينة إدفو شمال أسوان وقوع حادث تصادم بين سيارتين، ما أسفر عن إصابة 11 شخصا، تم نقلهم إلى مستشفى إدفو العام، وذلك لتلقي العلاج وعمل الفحوصات الطبية اللازمة.

وقال عدد من شهود العيان إن الحادث وقع نتيجة اختلال عجلة القيادة فى يد سائقى السيارتين، ما أدى إلى وقوع التصادم بينهما، حيث كان يستقلها عدد من الركاب، وأدى التصادم إلى تهشم في مقدمة السيارتين، وبالتالى إصابة عدد من الأشخاص، وتم استدعاء سيارات الإسعاف، وتمت بمعاونة الأهالى المتواجدين بمحيط الحادث نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج اللازم والإسعافات الأولية.

نقل مصابين

وقد تبين أن قائمة أسماء المصابين تضمنت كلا من بكر عبد العزيز على خليل، 25 سنة، من قرية الطوناب باشتباه كسر في العمود الفقري، وبشير أحمد إبراهيم، 35 سنة، من قرية العدوة، والذى أصيب بكدمات متفرقة، بجانب إصابة الحسن ربيع بدري، 27 سنة، من قرية الفوزة، والذى أصيب باشتباه كسر بالقدم اليسرى، وهدى محمد عبد الله، 30 سنة، من قرية الطوناب، والتي أصيبت باشتباه كسر بالعمود الفقري.

كما أصيب أيضاً في الحادث أيضاً أنور عبد الحميد أبو زيد، 63 سنة، من قرية الطوناب، والذى أصيب بكدمات متفرقة بالجسم، ورشا حسن محمد، 33 سنة، من قرية الطوناب، والتي أصيبت بكدمات متفرقة بالجسم، وأحمد عبد الله سليمان، 25 سنةن من مدينة إدفو، والذى أصيب بكدمات متفرقة بالجسم.

هذا بجانب إصابة سعد إبراهيم، 39 سنة، من قرية الطوناب، والذى أصيب بكدمات متفرقة بالجسم، وياسين خميس عباس، 32 سنة، من قرية وادي الرديسية، والذى أصيب بكدمات متفرقة بالجسم، ومحمود رمضان بشير، 14 سنة، من قرية الطوناب، والذى أصيب باشتباه كسر بالساق اليمنى، ومحمد شحات محمود، 5 سنوات، من الطوناب، والذى أصيب بكدمات خفيفة.

حوادث متنوعة

وتعرض 11 شخصا لإصابات متفرقة بالجسم في حادث تصادم سيارة ميكروباص مع أخرى ربع نقل بإدفو شمال أسوان اليوم، الخميس، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية.

وتلقت الأجهزة المعنية بإدفو إخطاراً يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص مع أخرى ربع نقل التابع لدائرة المركز، ما أسفر عن إصابة 11 شخصا، وقد تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى إدفو العام لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.