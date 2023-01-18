وفد الوكالة الأمريكية للتنمية : شراكة تاريخية مع أسوان لتنفيذ المشروعات الناجحة

أوضح أعضاء وفد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومشروع الحوكمة الإقتصادية الممول من الوكالة USAID برئاسة جايسون تايلور مدير مكتب الحوكمة بالهيئة بأن هناك شراكة تاريخية بين هيئة المعونة الأمريكية ومحافظة أسوان شهدت تنفيذ العديد من المشروعات الناجحة ، ولذا فنحن نتطلع للمزيد من التعاون البناء والمثمر ، وخاصة فى مجال الحوكمة والتدريب الإدارى .

وقدم أعضاء الوفد التهنئة لمحافظ أسوان اللواء أشرف عطية لحصوله على أفضل محافظ عربى حيث أشاد جايسون تايلور بالبعد الإنسانى الذى لمسه فى تقديم الخدمات ، والعمل على تحسين العلاقة بين المواطن والمحافظة من خلال التواصل المستمر ، علاوة على اللجوء للأفكار خارج الصندوق ، وإستثمار دائرة العلاقات مع الجهات الحكومية والمجتمع المدنى والقطاع الخاص مما ساهم فى تحقيق تطوير كبير يضاف إلى المزايا النسبية لأسوان .

المعونة الأمريكية

جاء ذلك فى حضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، واللواء أشرف فؤاد السكرتير العام ، والدكتورة سلوى طباله مستشار أول الحوكمة ، والدكتور سمير عبد الوهاب مستشار التنمية المحلية بمشروع الحوكمة الإقتصادية ورئيس لجنة التنمية المحلية فى الحوار الوطنى ، بالإضافة إلى الدكتورخالد زكريا المستشار الرئيسى للحوكمة الإقتصادية ( EGA ) ، فضلاً عن مديرى ومسئولى الجهات التنفيذية .

وفى ختام اللقاء قام المحافظ بإهداء درع المحافظة والميداليات التذكارية لأعضاء وفد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تقديراً للعلاقات التاريخية بين الجانبين .

جودة الحياة

وأكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على أننا نسابق الزمن لتحسين جودة الحياة للمواطن الأسوانى ، وتخفيف الأعباء المعيشية عليه ، مع تذليل الصعاب فى الحصول على الخدمات المتنوعة بجودة عالية حيث تعتمد الرؤية لدينا على أن يكون التطوير فى الشكل والمضمون من خلال إحلال وتجديد البنية التحتية قبل تنفيذ مشروعات التطوير والتجميل ، بالإضافة إلى تنفيذ مشروع التحول الرقمى للإسراع بتقديم الخدمات والفصل بين متلقى الخدمة ومؤديها للحد من الفساد بكافة أشكاله .

أشار اللواء أشرف عطية على أن التواصل المباشر بين المحافظ والمواطن ساهم فى حل العديد من المشاكل وتلبية المطالب والإحتياجات سواء من خلال اللقاءات الجماهيرية الأسبوعية أو أثناء الجولات الميدانية أو بواسطة تطبيق الواتس آب ، علاوة على وسائل التواصل الأخرى ، والتى من بينها تطبيق عين المواطن ضمن أكثر من 30 تطبيق للتحول الرقمى والذى يؤدى فى نفس الوقت 82 خدمة من خلال الأذرع التكنولوجية المتمثلة فى 11 مركز تكنولوجى لسرعة إتخاذ القرار فى الشكاوى الجماهيرية بما يخفف عنه أعباء التنقل والتكلفة المالية ، علاوة على مساهمة ذلك فى تحقيق الشفافية ومحاربة الفساد الإدارى .