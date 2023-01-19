بعد ساعات من الإفراج عنه.. الاحتلال يعيد اعتقال الأسير المقدسي أبو تايه

بعد ساعات قليلة من الإفراج عنه، أعادت قوات الاحتلال اعتقال الأسير المقدسي عدي أبو تايه.

وأفرجت سلطات الاحتلال اليوم، الخميس، عن الأسير المقدسي عدي سامر أبو تايه من سجن النقب، بعد اعتقال دام 22 شهراً في سجون الاحتلال.

وأفرجت سلطات الاحتلال اليوم عن أسيرين مقدسيين بعد إنهاء مدة محكوميتهما البالغة ما بين 22 شهرا و3 سنوات.

وقالت والدة الأسير صلاح الرازم لوكالة "صفا" الفلسطينية، إن سلطات الاحتلال أفرجت عن نجلها من سجن النقب، بعد أن أنهى مدة محكوميته البالغة 3 سنوات.

وقالت عائلة الأسير عدي إن مخابرات وشرطة الاحتلال استدعت نجلها للتحقيق في مركز شرطة صلاح الدين قبل الوصول لمنزله في بلدة سلوان.