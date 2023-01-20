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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن| ماجد المهندس يسجد في البصرة قبل إحياء حفل ختام خليجي 25..هيدي كرم تنفي استبعادها من مسلسل محمد رمضان

صدى البلد

نشر قسم الفن عددا من الاخبار المحلية والعالمية المهمة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية..

محمد لطفي صعيدي لأول مرة مع نيللى كريم.. فى رمضان

كشف الفنان محمد لطفى عن تفاصيل شخصيته التى يقدمها فى مسلسل عملة نادرة مع الفنانة نيللى كريم فى موسم رمضان 2023.
 

 

أنا اللى اعتذرت.. هيدي كرم تنفي استبعادها من مسلسل محمد رمضان

ردت الفنانة هيدي كرم على أنباء استبعادها من مسلسل العمدة للفنان محمد رمضان بعد ترشيحها للعمل من قبل المخرج محمد سامي.

https://www.elbalad.news/5616174

دور السينما المصرية تبدأ عرض الفيلم الأمريكي BABYLON
انطلق في دور العرض المصرية الفيلم الأمريكي BABYLON، الذي تدور أحداث الفيلم في إطار من الدراما التاريخية التي تتناول قصة العديد من الشخصيات المختلفة من خلال صعودهم وسقوطهم في خلال فترة الانحطاط والفساد ببدايات هوليوود.

 

رمضان 2023.. بدء تصوير مسلسل توحة فبراير المقبل

انهى المخرج محمد النقلي بروفات الترابيزة الخاصة بمسلسله الجديد «توحة» والذي من المقرر ان يبدأ تصويره مطلع شهر فبراير المقبل.

 

ماجد المهندس يسجد في البصرة قبل إحياء حفل ختام خليجي 25

وصل المطربان ماجد المهندس وأحلام إلى العراق اليوم لإحياء حفل ختام خليجي 25.
 

اخبار الفن محمد رمضان الفنانة نيللي كريم ماجد المهندس نيللي كريم محمد سامى

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