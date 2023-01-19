ماجد المهندس يسجد في البصرة قبل إحياء حفل ختام خليجي 25

وصل المطربان ماجد المهندس وأحلام إلى العراق اليوم لإحياء حفل ختام خليجي 25.

وحرص ماجد المهندس أن يسجد في البصرة فور وصوله إلى هناك.

ظهر الفنان ماجد المهندس، في مقطع فيديو قصير، نشره أحد محبيه عبر موقع تويتر، من كواليس حفل فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وظهر صديق ماجد المهندس يستقبله بحفاوة في مقر الحفل، وقاطعه المهندس في دعابة قائلا: «صاير نصاب كبير على فكرة»، ثم يتعانق الثنائي في حب واشتياق.

أحيا الفنان ماجد المهندس، حفل غنائي ساهر له، ضمن سلسلة حفلات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

قدم ماجد المهندس، الحفل على 3 أجزاء، وظهر بكل جزء بإطلالة مختلفة، الأولى ارتدى فيها بدلة بيج اللون، والثانية ارتدى فيها بدلة سوارية سوداء، أما الأخيرة فظهر فيها بالزي الخليجي.

وقدم ماجد المهندس، لجمهور حفله باقة متنوعة من أجمل أغانيه منها: (هتان، ليطمئن قلبي، اعتبرتك، ناقصك شئ، وعرفتك، تناديك، بين ايديا)، وغيرها من الأغاني التي تفاعل معها الجمهور بحرارة