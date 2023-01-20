أسامة الهادي: أقدم 5 أغنيات لشخصية طاهر في "وبينا ميعاد" والعمل تحدي حقيقي

قال الممثل الشاب أسامة الهادي، إنها تحمس لتقديم شخصية "طاهر" في مسلسل "وبينا ميعاد"، منذ اللحظة الأولى، خاصة أنه مغني مثل دوره في العمل.

أبطال المسلسل

وكشف أسامة الهادي في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، أنه ألف ولحن 5 أغنيات خاصة بشخصية طاهر في مسلسل "وبينا ميعاد"، وكان التحدي الحقيقي أن تكون معبرة عما يقدمه في العمل، وليس عن شخصيته الحقيقية.

وأشار أسامة الهادي، إلى أن الفنان صبري فواز الذي يقدم دور والده في مسلسل وبينا ميعاد، يحرص على توجيههم دائما، حتى تظهر المشكلات والأحداث بين الأبطال حقيقية، وأن يظهروا كعائلة بينهم كيمياء كبيرة.

مسلسل وبينا ميعاد يشارك في بطولته عدد كبير من النجوم إلى جانب شيرين رضا، وصبري فواز، ومدحت صالح، يتواجد أيضا بسمة، وفاء صادق، ومحمد سليمان، نادية رشاد، وخالد أنور، والطفلة كنزي رماح، ويوسف إبراهيم، وآية سليم وغيرهم.

مسلسل وبينا ميعاد، تدور أحداثه حول سيدة مطلقة تعمل مهندسة وتربي 4 بنات بمفردها، وفي المقابل تتداخل أحداث حياتها مع أب مهندس أيضا، وأرمل ولديه 4 أولاد، وفي إطار كوميدي اجتماعي تدور بينهم الكثير من المواقف الكوميدية.