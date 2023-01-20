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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

الإحالة للمعاش أبرزها.. 4 جزاءات تأديبية لـ شاغلي الوظائف القيادية

موظف
موظف

وضع قانون الخدمة المدنية عدة جزاءات تأديبية يتم توقيعها على شاغلي الوظائف القيادية في الجهاز الإداري للدولة حال ارتكابهم مخالفات تتعارض مع أحكام القانون أو المؤسسة التى يعملون بها تصل للفصل من الخدمة.

 

فى هذا الصدد، نص القانون على أنه ويجوز توقيع الجزاءات الآتية على شاغلي الوظائف القيادية :

 

1- التنبيه.

2- اللوم.

3- الإحالة إلى المعاش.

4- الفصل من الخدمة.

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و للسلطة المختصة بعد توقيع جزاء تأديبي على أحد شاغلي الوظائف القيادية والادارة الإشرافية تقدير مدى استمراره في شغل تلك الوظيفة من عدمه.

 

وطبقا للقانون، تحتفظ كل وحدة في حساب خاص بحصيلة جزاءات الخصم الموقعة على العاملين، ويكون الصرف من هذه الحصيلة في الأغراض الاجتماعية أو الثقافية أو الرياضية للعامليـن طبقاً للشروط والأوضاع التي تُحددها السلطة المختصة. 

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