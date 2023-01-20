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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تأجيل حفل أحلام الشامسي بموسم الرياض

أحلام الشامسي
أحلام الشامسي

تأجل حفل الفنانة أحلام الشامسي، في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، بعد أن كان مقررا له يوم الخميس 26 يناير الجاري. 

وأعلن الحساب الرسمي لموسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، عبر تويتر، عن تأجيل حفل أحلام الشامسي، ولم يتم الكشف عن الموعد الجديد. 

أحلام الشامسي وأبرز محطاتها الفنية

في حياة أحلام الفنيّة محطات بارزة، أهمها ألبومها الأول الذي أطلقته بعنوان "أحبك موت" في عام 1995 حيث بدأت أول خطوة فنية رسمية من خلاله، توالت الإصدارات والألبومات التي قدمتها، لتعلن عن اكتمال ربع قرن من الاحتراف والنجاح.

ومن محطاتها المهمّة، قيامها بإحياء حفل غنائي على مسرح الأولمبيا في باريس بتاريخ 22 أغسطس 2015، وتعتبر ثالث فنانة عربية تغني عليه بعد السيدة أم كلثوم وفيروز.

 

أحلام الشامسي وأغانيها

أول ألبومات الفنانة أحلام كان ألبوم "أحلام 95" واشتهرت من خلاله بعدة أغانٍ منها "أحبك موت"،"وش ذكرك"، وتوالت بعدها الألبومات الغنائية التي جعلت أحلام مطربة الخليج الأولى وفنانة العرب كما لقبها الفنان محمد عبده.

وقدمت أحلام العديد من الأغنيات أبرزها "تدري ليش"،"قول عني ماتقول"،"تناظر الساعة"،"ما يصح إلا الصحيح"،"لا تصدقونه"،" أحسن"،" الثقل صنعه".

لم يقف مشوار أحلام الفني عند مجموعة من الأغنيات التي حققت بها نجاحاً كبيراً، إلا أنها شاركت  في عدد من لجان التحكيم، منها برنامج "أرب أيدول" الموسم الأول، وكانت واقعية في معظم انتقاداتها للمشاركين وتعطي رأيها بكل صراحة.

كما شاركت الفنانة أحلام في العديد من المهرجانات والحفلات، مثل مهرجان هلا فبراير ومهرجانات دبي وكان تواجدها متتاليا، وقد كرّمت مراراً وتكراراً ولقبت من خلال مشاركتها بالمهرجانات كملكة للمهرجان والغناء والطرب.

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