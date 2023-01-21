خام برنت يرتفع عند التسوية مسجلاً مكاسب أسبوعية

ارتفعت أسعار النفط عند تسوية تعاملات الجمعة العشرين من يناير مسجلة المكاسب الأسبوعية الثانية على التوالي.

وعند التسوية، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 1.7% إلى 87.63 دولار للبرميل، مسجلة مكاسب أسبوعية بنحو 2.8%.

هذا وصعدت عقود الخام الأميركي بنسبة 1.2% إلى 81.31 دولار للبرميل، مسجلة مكاسب أسبوعية بنسبة 1.8%.

فيما كشفت بيانات Baker Hughes تراجع منصات التنقيب عن النفط في أميركا بحوالي 10 منصات إلى 613 منصة هذا الأسبوع.

وكانت بيانات المخزونات الأميركية أظهرت في الأسبوع الجاري زيادة المخزونات بصورة مفاجئة بنحو 8.4 مليون برميل وذلك خلال الأسبوع المنتهي في 13 يناير .

هذا وكشفت بيانات من الإدارة العامة للجمارك في الصين أن واردات بكين من النفط الخام الروسي قفزت 8% في عام 2022 مقارنة بالعام السابق إلى 86.25 مليون طن، بما يعادل 1.72 مليون برميل يومياً.