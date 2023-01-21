الزوج الأهلاوي ولا الزملكاوي.. أيهما أفضل؟| ياسمين عز تجيب

اعتادت الإعلامية ياسمين عز على إثارة الجدل بحديثها عن العلاقة بين الرجل والمرأة، وعلى الرغم من تعرضها لانتقادات عديدة بسبب ارائها ونصائحها، إلا انها احتلت التريند من جديد بمقارنتها بين الرجل الأهلاوي ونظيره الزملكاوي على خلفية مباراة القمة بين فريقية الأهلي والزمالك، المقرر إقامتها اليوم.

عقدت الإعلامية ياسمين عز، خلال تقديمها برنامجها، المُذاع عبر إحدى القنوات الفضائية، مقارنة بين الرجل الأهلاوي ونظيره الزملكاوي، على هامش مباراة القمة بين فريقي الأهلي والزمالك المقرر إقامتها اليوم، فماذا قالت ياسمين عز؟

أيهما أفضل الرجل الأهلاوي أم الزملكاوي؟

من المقرر تنطلق مباراة القمة 125 بين فريق النادي الأهلي وغريمه التقليدي الزمالك، وعلى هامش تلك المباراة الهامة التي يتابعها الكثير من جماهير الكرة المصري، عقدت الإعلامية ياسمين عز مقارنة بين الرجل الأهلاوي والزملكاوي، فماذا قالت…

ماذا قالت ياسمين عز عن الرجل الزملكاوي؟

قالت ياسمين عو خلال تقديمها برنامجها المُذاع على إحدى القنوات الفضائية عن الرجل الزملكاوي، إنه لا يمكنه أن يخون زوجته وانه يتحلى بوفاء وإخلاص نادرًا ما تجدهما المرأة في الآخرين، موضحه: «يظل من الأوفياء وأقل كلمة تبسطه وتحسسه إنه شخص ملكي ومتميز ومختلف.. الزملكاوي رجل يعشق المتعة بصرف النظر عن النتيجة، هو يحب يكون مبسوط، مش مهم ترتيبه في آخر الرحلة المهم يكون انبسط».

وتابعت: « الجماليات تُحدث فارقًا بالنسبة للرجل الزملكاوي، فمقادير وجبات الطعام لا تشغله بقدر ما يهتم بشكلها النهائي، فهو يعشق التفاصيل حتى لو كانت صغيرة ويحولها لكبيرة، قادر يحسس اللي حوليه إن قطته جمل فعلاً.. دي مهارة متلاقيهاش عند مشجعين نادي تاني، تلاقيها عند الزملكاوي بس».

أما عن الرجل الأهلاوي فقالت ياسمين عز..

بعد أن انهت الإعلامية ياسمين عز حديثها عن الرجل الزملكاوي، أردفت حديثها لتتحدث عن الأهلاوي قائلة: «أصيل وعمره ما يتخلى عنك مهما نكدتي عليه، من أول لحظة واخد عهد على نفسه إنه على الحلوة والمرة معاكي، مش بيرضى إلا بالمركز الأول فلازم تكوني دائمًا بريمو من تصرفاتك وشكلك ولبسك وشعرك وطبخك وبيتك، كله يكون نمرة واحد».

وتابعت: « مش فارقة معاه تطبخي ايه.. أهم حاجة إنه ما يقومش من الترابيزة وهو شبعان على الآخر، الفول والكشري أحسن من سوشي ما يشبعوش، وصعب ترجعيله تاني لو سبتيه».

مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

يترقب الجميع انطلاق مباراة القمة 125 التي تستضيف الغريمين الأهلي والزمالك في الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم السبت، في ختام منافسات الجولة الرابعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز للموسم الكروي 2022-2023.