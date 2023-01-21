عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

الزوج الأهلاوي ولا الزملكاوي.. أيهما أفضل؟| ياسمين عز تجيب

صدى البلد

اعتادت الإعلامية ياسمين عز على إثارة الجدل بحديثها عن العلاقة بين الرجل والمرأة، وعلى الرغم من تعرضها لانتقادات عديدة بسبب ارائها ونصائحها، إلا انها احتلت التريند من جديد بمقارنتها بين الرجل الأهلاوي ونظيره الزملكاوي على خلفية مباراة القمة بين فريقية الأهلي والزمالك، المقرر إقامتها اليوم. 

عقدت الإعلامية ياسمين عز، خلال تقديمها برنامجها، المُذاع عبر إحدى القنوات الفضائية، مقارنة بين الرجل الأهلاوي ونظيره الزملكاوي، على هامش مباراة القمة بين فريقي الأهلي والزمالك المقرر إقامتها اليوم، فماذا قالت ياسمين عز؟

txt

العفاريت رفعت الأسعار.. دجال يثير الجدل بزيادة تسعيرة إخراج الجن من الجسد

txt

ظهرت بملابس قصيرة.. كيف ردت الفنانة حنان سليمان على انتقادات الجمهور ؟

أيهما أفضل الرجل الأهلاوي أم الزملكاوي؟

من المقرر تنطلق مباراة القمة 125 بين فريق النادي الأهلي وغريمه التقليدي  الزمالك، وعلى هامش تلك المباراة الهامة التي يتابعها الكثير من جماهير الكرة المصري، عقدت الإعلامية ياسمين عز مقارنة بين الرجل الأهلاوي والزملكاوي، فماذا قالت…

ماذا قالت ياسمين عز عن الرجل الزملكاوي؟

قالت ياسمين عو خلال تقديمها برنامجها المُذاع على إحدى القنوات الفضائية عن الرجل الزملكاوي، إنه لا يمكنه أن يخون زوجته وانه يتحلى بوفاء وإخلاص نادرًا ما تجدهما المرأة في الآخرين، موضحه: «يظل من الأوفياء وأقل كلمة تبسطه وتحسسه إنه شخص ملكي ومتميز ومختلف.. الزملكاوي رجل يعشق المتعة بصرف النظر عن النتيجة، هو يحب يكون مبسوط، مش مهم ترتيبه في آخر الرحلة المهم يكون انبسط».

وتابعت: « الجماليات تُحدث فارقًا بالنسبة للرجل الزملكاوي، فمقادير وجبات الطعام لا تشغله بقدر ما يهتم بشكلها النهائي، فهو يعشق التفاصيل حتى لو كانت صغيرة ويحولها لكبيرة، قادر يحسس اللي حوليه إن قطته جمل فعلاً.. دي مهارة متلاقيهاش عند مشجعين نادي تاني، تلاقيها عند الزملكاوي بس».

أما عن الرجل الأهلاوي فقالت ياسمين عز.. 

بعد أن انهت الإعلامية ياسمين عز حديثها عن الرجل الزملكاوي، أردفت حديثها لتتحدث عن الأهلاوي قائلة: «أصيل وعمره ما يتخلى عنك مهما نكدتي عليه، من أول لحظة واخد عهد على نفسه إنه على الحلوة والمرة معاكي، مش بيرضى إلا بالمركز الأول فلازم تكوني دائمًا بريمو من تصرفاتك وشكلك ولبسك وشعرك وطبخك وبيتك، كله يكون نمرة واحد».

وتابعت: « مش فارقة معاه تطبخي ايه.. أهم حاجة إنه ما يقومش من الترابيزة وهو شبعان على الآخر، الفول والكشري أحسن من سوشي ما يشبعوش، وصعب ترجعيله تاني لو سبتيه».

مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

يترقب الجميع انطلاق مباراة القمة 125 التي تستضيف الغريمين الأهلي والزمالك في الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم السبت، في ختام منافسات الجولة الرابعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز للموسم الكروي 2022-2023.

 

ماذا قالت ياسمين عز عن الرجل الزملكاوي أيهما أفضل الرجل الأهلاوي أم الزملكاوي الرجل الأهلاوي ياسمين عز مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طلب اللعب مصابا.. كولر يصدم نجم الأهلي ويستبعده من لقاء القمة

قرار عاجل بشأن غلق المقاهى أثناء مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.. تفاصيل

خالفت التوقعات.. مفاجأة فى أسعار الدواجن اليوم السبت بمنافذ الزراعة والأسواق

إبراهيم سعيد: هذا اللاعب مفاجأة الأهلي في القمة أمام الزمالك

إقالة فيريرا الليلة من تدريب الزمالك حالة الخسارة من الأهلي.. اعرف القصة

مدافع سيجما.. نجم التشيك صفقة الأهلي الجديدة قبل مواجهة الزمالك بالدوري اليوم

نزل 520 جنيهًا... تراجع قوى في أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

مصر تسجل درجة التجمد ليلًا| الحرارة صفر والأرصاد تحذر من هذه الظاهرة

ترشيحاتنا

ساعدونا لنجدها| الكاف يبحث عن طفلة جزائرية .. ما القصة ؟

مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسى مباشر الآن 0 - 0 فى الدوري الانجليزى

قبل ساعات من مواجهة الزمالك..أول تعليق من نجم التشيك عقب انضمامه للأهلي

كرة القدم للمتعة ليس إلا.. ياسمينا العلواني تعلق على قمة الأهلي والزمالك

العلاوة الدورية بقانون العمل .. زيادة جديدة في المرتبات وشركات معفية| تفاصيل

بعد ارتفاع أسعارها.. أهم بدائل علمية لأعلاف الماشية | اعرف التفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها الـ35.. 10 فساتين لـ ياسمين صبري أثارت الجدل.. شاهد

سفر بعثة عمرة شهر رجب للقوات المسلحة إلى الأراضى المقدسة

أطعمة محظور تناولها مع الشاي| انتبه

عيد ميلاد بلبلة.. زيجات نبيلة عبيد وخلافها مع نادية الجندى| بروفايل

فيديو

معلومات مثيرة عنه.. من حكم مباراة الأهلي والزمالك؟

تارا عماد: الجمهور يطالبني بجزء جديد لفيلم الهرم الرابع.. فيديو

ادعو لي بالرحمة.. رسالة مؤثرة من طالب لعائلته قبل التخلص من حياته

تراجع قوي في أسعار الذهب وهذا سعر الدولار اليوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المال العام ولائحة اللجنة الأولمبية

نهى زكريا

دين في رقبتي .. عمار يا مصر

هند عصام

حور محب.. الثور القوي

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 32 "

د.هادي التونسي

إلى كل أم

نيفين منصور

ماذا لو عاد نادماً؟

إبراهيم شعبان

معركة من أحق بنوبل؟ نجيب محفوظ أم الحكيم

منصور أبو العزم

ماذا نريد من اليابان .. العلم أم الاستثمارات ؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ