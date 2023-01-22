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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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التعليم توضح حقيقة تسريب امتحانات الفصل الدراسي الأول

صدى البلد

كشف شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم،  حقيقة تسريب امتحانات الفصل الدراسي الأول.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية بقناة "الأولي المصرية"،: لا يوجد تسريب لأي امتحان منذ بداية موسم الامتحانات في مختلف السنوات الدراسية.


وأضاف شادي زلطة: "انتشار الشائعات على السوشيال ميديا يتسبب في حالة من الارتباك بين أولياء الأمور، مضيفا:"ما يتم تداوله على السوشيال ميديا، هي امتحانات مفبركة أو تخص أعوام سابقة".

وتابع زلطة: "تم رصد بعض حالات الغش الإلكتروني وتم التعامل معها بشكل فوري، حيث يتم  تحرير محضر للطالب القائم بمحاولة الغش الإلكتروني".

وأكمل شادي: "وزير التربية والتعليم يتابع سير الامتحانات في مختلف المحافظات، ويتم رصد أي شكوى من أي امتحان ويتم تصحيح عينة عشوائية من أي امتحان نرصد شكوى منه"، مضيفا: "الامتحانات مستثناة من إجازة عيد الشرطة الخميس المقبل، والامتحانات مستمرة في هذا اليوم لأنه آخر يوم امتحانات".

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