التعليم توضح حقيقة تسريب امتحانات الفصل الدراسي الأول

كشف شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، حقيقة تسريب امتحانات الفصل الدراسي الأول.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية بقناة "الأولي المصرية"،: لا يوجد تسريب لأي امتحان منذ بداية موسم الامتحانات في مختلف السنوات الدراسية.



وأضاف شادي زلطة: "انتشار الشائعات على السوشيال ميديا يتسبب في حالة من الارتباك بين أولياء الأمور، مضيفا:"ما يتم تداوله على السوشيال ميديا، هي امتحانات مفبركة أو تخص أعوام سابقة".

وتابع زلطة: "تم رصد بعض حالات الغش الإلكتروني وتم التعامل معها بشكل فوري، حيث يتم تحرير محضر للطالب القائم بمحاولة الغش الإلكتروني".

وأكمل شادي: "وزير التربية والتعليم يتابع سير الامتحانات في مختلف المحافظات، ويتم رصد أي شكوى من أي امتحان ويتم تصحيح عينة عشوائية من أي امتحان نرصد شكوى منه"، مضيفا: "الامتحانات مستثناة من إجازة عيد الشرطة الخميس المقبل، والامتحانات مستمرة في هذا اليوم لأنه آخر يوم امتحانات".