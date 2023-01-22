وزارة العدل الأمريكية تعثر على 6 وثائق سرية جديدة في منزل بايدن

أعلن بوب باور، المحامي الشخصي للرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأحد، أن محققي وزارة العدل عثروا يوم الجمعة على 6 وثائق سرية إضافية بعد تفتيش منزل الرئيس جو بايدن في ويلمنجتون بولاية ديلاوير.

قال بوب باور إنه خلال عملية البحث التي استغرقت قرابة 12 ساعة يوم الجمعة، “استحوذت وزارة العدل على الوثائق التي اعتبرتها ضمن نطاق تحقيقها، بما في ذلك ستة وثائق، بعضها يعود إلى فترة خدمة الرئيس في مجلس الشيوخ وبعضها كان من فترة ولايته كنائب للرئيس”، وفقا لقناة “سي.إن.إن” الأمريكية.

وأضاف باور الوثائق الست التي تم اكتشافها تختلف عن الوثائق التي تم العثور عليها سابقًا في سكن بايدن في ويلمنجتون وفي مكتبه الخاص.

وأوضح باور أن ممثلي الفريق القانوني لبايدن ومكتب مستشار البيت الأبيض كانوا حاضرين أثناء "التفتيش الشامل"، الذي تمكنوا خلاله من "الوصول الكامل" إلى منزل بايدن.

وأضاف باور أن وزارة العدل "طلبت عدم الإعلان عن البحث مقدمًا، وفقًا لإجراءاتها المعيارية، واتفقنا على التعاون".

وقال المستشار الخاص للرئيس ريتشارد ساوبر في بيان، إن بايدن والسيدة الأولى الدكتورة جيل بايدن لم يكونا حاضرين أثناء التفتيش.