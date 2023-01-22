عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزارة العدل الأمريكية تعثر على 6 وثائق سرية جديدة في منزل بايدن

جو بايدن
جو بايدن

أعلن بوب باور، المحامي الشخصي للرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأحد، أن محققي وزارة العدل عثروا يوم الجمعة على 6 وثائق سرية إضافية بعد تفتيش منزل الرئيس جو بايدن في ويلمنجتون بولاية ديلاوير.

قال بوب باور إنه خلال عملية البحث التي استغرقت قرابة 12 ساعة يوم الجمعة، “استحوذت وزارة العدل على الوثائق التي اعتبرتها ضمن نطاق تحقيقها، بما في ذلك ستة وثائق، بعضها يعود إلى فترة خدمة الرئيس في مجلس الشيوخ وبعضها كان من فترة ولايته كنائب للرئيس”، وفقا لقناة “سي.إن.إن” الأمريكية.

وأضاف باور الوثائق الست التي تم اكتشافها تختلف عن الوثائق التي تم العثور عليها سابقًا في سكن بايدن في ويلمنجتون وفي مكتبه الخاص.

وأوضح باور أن ممثلي الفريق القانوني لبايدن ومكتب مستشار البيت الأبيض كانوا حاضرين أثناء "التفتيش الشامل"، الذي تمكنوا خلاله من "الوصول الكامل" إلى منزل بايدن.

وأضاف باور أن وزارة العدل "طلبت عدم الإعلان عن البحث مقدمًا، وفقًا لإجراءاتها المعيارية، واتفقنا على التعاون".

وقال المستشار الخاص للرئيس ريتشارد ساوبر في بيان، إن بايدن والسيدة الأولى الدكتورة جيل بايدن لم يكونا حاضرين أثناء التفتيش.

ضربة لـ بايدن.. استقالة مرتقبة لكبير موظفي البيت الأبيض

عامان من الفضائح.. مكارثي يهاجم بايدن بقوة مدافعا عن ترامب

وثائق سرية بايدن وزارة العدل الرئيس البيت الأبيض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول قرار من مرتضى منصور بعد ثلاثية الأهلي في الزمالك بالقمة 125

أول رد فعل من خالد الغندور بعد فوز الأهلي على الزمالك

بعد قرار مرتضى منصور .. 3 مرشحين لخلافة فيريرا في الزمالك

مفاجأة مدوية .. تعرف على المرشح لخلافة فيريرا فى تدريب الزمالك

للفريق كله | إجراء عاجل من الخطيب في الأهلي بعد هزيمة الزمالك بثلاثية

أمير مرتضى منصور يتقدم باستقالته من الزمالك

عقب ثلاثية الأهلي |شوبير يعلن صدمة جديدة لـ جماهير الزمالك

كهربا العريس .. ميدو يفجر مفاجأة بشأن مصير فيريرا في الزمالك

ترشيحاتنا

اليوم.. فصل الكهرباء عن هذه القرى في كفر الشيخ لأعمال الصيانة

حركة مش مفهومة.. هكذا استفز شيكابالا جماهير الأهلي فهتفت ضده | شاهد

بعد انتشار فيديو بفيسبوك.. أمن القاهرة يضبط سارقي هاتف فتاة في دار السلام

الأمن يكشف حقيقة منشور عبر فيس بوك باختفاء مساعدة فنانة

خالد عبدالفتاح : أثق في قدرتي على الاستمرار مع الأهلي

وزارة العدل الأمريكية تعثر على 6 وثائق سرية جديدة في منزل بايدن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجوم الفن يتألقون في حفل Joy awards بالسعودية.. صور

حذّر من النكد .. نصيحة مهمة لـ هاني الناظر لتجنّب تساقط الشعر

رانيا يوسف بحفل joy awards: ما أكلتش بقالي يومين عشان أدخل في الفستان|شاهد

زوجة كريم عبد العزيز تثير الجدل فى حفل توزيع JoyAwards

فيديو

رسالة خاصة من الأزهر لجماهير الأهلي والزمالك قبل مباراة القمة اليوم

غلق المقاهي الليلة بسبب مباراة القمة .. التنمية المحلية توضح

هروب فتوح وجمعة وفيريرا وحده يواجه المصير الغامض في القمة 125..فيديو

ركبت أوبر ومعرفش حاجة عنها.. كواليس اختفاء مساعدة الفنانة منة فضالي |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

كل عام وأنتم فخر بلادي

كريمة أبو العينين

جورج فلويد من جديد

المستشار أسـامة الصعيدي

المال العام ولائحة اللجنة الأولمبية

نهى زكريا

دين في رقبتي .. عمار يا مصر

هند عصام

حور محب.. الثور القوي

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 32 "

د.هادي التونسي

إلى كل أم

نيفين منصور

ماذا لو عاد نادماً؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ