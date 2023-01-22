شوبير يكشف كواليس جديدة.. فتوح قال لـ فيريرا "أنا مش هلعب القمة"

كشف الإعلامي أحمد شوبير، كواليس هزيمة الزمالك من الأهلي، بنتيجة 3-0، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، مفجرا مفاجأة بشأن أحمد فتوح ظهير أيسر الفرق.

وقال شوبير عبر برنامجه “مع شوبير على إذاعة “أون سبورت إف إم” ”فتوح تحدث مع جوسفالدو فيريرا مدرب قبل مباراة القمة، وقال له أنا مش جاهز نفسيا لخوض اللقاء، وقال له نصا أنا مش هلعب القمة".

وحقق فريق الأهلي الفوز على غريمه التقليدي الزمالك، بثلاثية نظيفة، خلال المباراة التي جمعت بينهما أمس، السبت، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ورفع الأهلي بقيادة مارسيل كولر رصيده إلى 34 نقطة في الصدارة، بفارق 4 نقاط عن فيوتشر الوصيف، وتجمّد رصيد الزمالك عند 26 نقطة في المركز الرابع، بفارق نقطة خلف بيراميدز صاحب المركز الثالث.

ويلعب الزمالك في المحلة بعد غد الثلاثاء، في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، وتنقل المباراة عبر شبكة قنوات “أون تايم سبورتس”.

الزمالك أمام غزل المحلة

ويتطلع الزمالك أمام غزل المحلة لمصالحة جماهيره بعد تراجع نتائجه مؤخرا، وأخرها الخسارة أمام الأهلي في ديربي القاهرة بالقمة 125.