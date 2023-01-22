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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تسميم والدتها وسر طلاقها وموقفها من أدوارها الجريئة..ماذا قالت سهير رمزي؟ فيديوجراف

سهير رمزي
سهير رمزي

تصريحات سهير رمزي مازالت تريند على مواقع التواصل بعدما حلت على برنامج حبر سري وتحدثت عن أسرار حياتها الفنية والشخصية، وسبب رفضها الإنجاب وزواجها من الموسيقار حلمي بكر وطلاقها، ليتساءل الجمهور عن عدد زيجات سهير رمزي. 

حلقة سهير رمزي

حلقة سهير رمزي في حبر سري تضمنت الحديث عن أدوارها الجريئة وأعمالها الفنية، وتفاصيل تسميمها لوالدتها بالخطأ، وسر رفضها الحصول على الميراث من والدها.

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للمزيد حول تصريحات سهير رمزي وزيجات سهير رمزي وماذا قالت سهير رمزي في برنامج حبر سري مع أسما إبراهيم شاهد الفيديوجراف التالي:

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