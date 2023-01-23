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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

5 وصفات منزلية كفيلة بزيادة الحيوانات المنوية والخصوية عند الرجل

الحيوانات المنوية
الحيوانات المنوية

يمكن أن يساعد اتباع نظام غذائي غني بالخضروات والبروتينات الخالية من الدهون وقليل الأطعمة التي تحتوي على السكر والدهون المشبعة، في منع الاضطرابات التي تؤثر على الرغبة في العلاقة الحميمة ، مثل متلازمة التمثيل الغذائيMetabolic syndrome والتغيرات الهرمونية.

1. البروبيوتيك

وفقا لموقع هيلث قم بتضمين الأطعمة المخمرة التي تحتوي على نسبة عالية من البروبيوتيك والإنزيمات في نظامك الغذائي، مثل الكفير ومخلل الملفوف، والكيمتشي، والزبادي الطبيعي، لمساعدة الجسم على تعزيز لحيوانات المنوية وأدائها والحفاظ على توازن صحي.

2. الأطعمة التي تحتوي على مواد حيوية

قم بتضمين ألياف البريبايوتك لتغذية البكتيريا الجيدة في الأمعاء، مثل تلك الموجودة في البصل والثوم والخرشوف والموز والبقوليات والهليون والهندباء والتفاح. سيساعد المحتوى العالي من الألياف في هذه الأطعمة في التخلص من  هرمون الإستروجين الزائد الذي يعطل عملية الأيض وبالتالي تعزيز الخصوبة .

3. نظام غذائي مضاد للالتهابات


البروتين الخالي من الدهون (الفول والدجاج واللحم البقري الخالي من الدهن) والأسماك الزيتية (السلمون والسردين والماكريل) والدهون الصحية (زيت الزيتون والمكسرات والبذور والأفوكادو) والحبوب الكاملة (الكينوا والأرز البني والحنطة)، يمكن مساعدة أمعائك على البقاء بصحة جيدة وزيادة الحيوانات المنوية 


4. الخضروات


ضع في اعتبارك تناول الكثير من الخضروات  لأنها تشكل نظامًا غذائيًا مضادًا للالتهابات ويساعد هذا النوع من النظام الغذائي في دعم سلامة الأمعاء وتقليل الالتهاب وتعزيز ميكروبيوم الأمعاء الصحي. سوف ينعكس هذا أيضًا في تعزيز العلاقة الحميمة الخاص بك والحفاظ على مستويات الخصوبة المثلى.

5. قلل من الأطعمة المصنعة والسكر والكحول

قلل من تناول الأطعمة المصنعة والحلويات والكحول لأنها يمكن أن تسبب الالتهاب وعدم التوازن المعوي.عليك تناول أطعمة طازجة كاملة، واستبدل الماء أو شاي الأعشاب بالمشروبات الكحولية.

نظام غذائى العلاقة الحميمة التغيرات الهرمونية الدهون الصحية

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