طارق الشناوى: أرفض فكرة تقديم مسلسل حول معاوية بن سفيان

قال طارق الشناوى ، الناقد الفني ، إنه يرفض فكرة تقديم مسلسل حول معاوية بن سفيان لوجود صراعات و وحساسية شديدة وتخوف وصراعات كبيرة بين السنة والشيعة .



وأضاف الشناوي ، خلال لقائة مع الإعلامية إنجي أنور، ببرنامج "مصر جديدة "، المذاع على فضائية " etc" اليوم الاحد ، أن الازهر الشريف غالبا لم يوافق على مسلسل معاوية بن سفيان، ولكني لست ضد تجسيد شخصيات الصحابة الكرام فى المسلسلات والافلام والاعمال الفنية بشكل عام .

وتابع :" شيخ الازهر الدكتور أحمد الطيب يميل الى عدم تجسيد شخصيات الصحابة في المسلسلات والافلام رغم أن تجسيد شخصيات الصحابة فى الاعمال الفنية لاقى نجاحات مبهرة وهناك أعمال فنية كثيرة تم تقديمها فى الأعمال الفنية سوء المسلسلات والافلام ولاقت نجاح كبير خاصة وأن الرسالة من تقديم تلك الشخصيات يتم توصيلها ويكون فيها الأسوة الحسنة .

وأشار طارق الشناوى، إلى أنه لم يحدث أى رد فعل سلبي من تقديم شخصيات الصحابة الكرام فى المسلسلات والافلام خلال الفترات السابقة على الاطلاق وهناك أمثلة كثيرة من تجسيد أكثر من صحابي فى الاعمال الفنية .