مواصلات ومرتب 3 آلاف جنيه|محافظة الجيزة تعلن عن وظائف خالية.. إلحق قدم

يبحث الكثير من الشباب بشكل يومي عن وظائف خالية في العديد من الجهات والأماكن الحكومية والخاصة في محاولة للحصول على فرصة عمل براتب مجزي.

وفي هذا السياق أعلن جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة، عن إعلان جديد بخصوص توافر وظائف خالية بإحدى شركات الأمن والحراسة.

وضمن نشرة وظائف خالية التي تنشرها المحافظة من حين لآخر، حددت محافظة الجيزة مزايا وشروط التقديم، في منشور لها عبر منشور لها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

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شروط التقديم على الوظائف

وجاءت شروط القائمة التي تشمل وظائف خالية والتي أعلنتها المحافظة من خلال جهاز رعاية وتشغيل الشباب كالتالي :

-المؤهل من إعدادية.

-السن من 21 حتى 45 سنة.

مزايا الوظائف

وشملت مزايا القائمة التي تشمل وظائف خالية والتي أعلنتها المحافظة من خلال جهاز رعاية وتشغيل الشباب كالتالي :

-8 ساعات عمل.

-المرتب 3000 جنيه.

-مواصلات من ميدان الجيزة.

كيفية التقديم

وكشفت محافظة الجيزة، عن مواعيد الحضور للمتقدم للوظائف، مؤكدة الحضور لمقر الجهاز 300 ميدان الجيزة عمارة النبراوي الدور الثاني، يوميا من الأحد وحتى الخميس، من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 2 عصرا.

وأشارت المحافظة في منشورها ،إلى أنه يمكن للمتقدمين التواصل للتعرف على تطورات الطلبات الوظائف، عبر أرقام التليفونات التالية: "35720825 - 35711198".