عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مواصلات ومرتب 3 آلاف جنيه|محافظة الجيزة تعلن عن وظائف خالية.. إلحق قدم

وظائف
وظائف

يبحث الكثير من الشباب بشكل يومي عن وظائف خالية في العديد من الجهات والأماكن الحكومية والخاصة في محاولة للحصول على فرصة عمل براتب مجزي.

وفي هذا السياق أعلن جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة، عن إعلان جديد بخصوص توافر وظائف خالية بإحدى شركات الأمن والحراسة.

وضمن نشرة وظائف خالية التي تنشرها المحافظة من حين لآخر، حددت محافظة الجيزة مزايا وشروط التقديم، في منشور لها عبر منشور لها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

اقرأ أيضا:

وظائف خالية في الخط الثالث للمترو.. اعرف آخر موعد للتقديم والمرتبات

رسميًا الإعلان عن وظائف خالية بالقطار الكهربائي الخفيف..التفاصيل كاملة

وظائف خالية بالقطار الكهربائي الخفيف LRT

شروط التقديم على الوظائف 

وجاءت شروط القائمة التي تشمل وظائف خالية والتي أعلنتها المحافظة من خلال جهاز رعاية وتشغيل الشباب كالتالي :

-المؤهل من إعدادية.

-السن من 21 حتى 45 سنة.

مزايا الوظائف 

وشملت مزايا القائمة التي تشمل وظائف خالية والتي أعلنتها المحافظة من خلال جهاز رعاية وتشغيل الشباب كالتالي :

-8 ساعات عمل.

-المرتب 3000 جنيه.

-مواصلات من ميدان الجيزة.

كيفية التقديم 

وكشفت محافظة الجيزة، عن مواعيد الحضور للمتقدم للوظائف، مؤكدة الحضور لمقر الجهاز 300 ميدان الجيزة عمارة النبراوي الدور الثاني، يوميا من الأحد وحتى الخميس، من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 2 عصرا.

وأشارت المحافظة في منشورها ،إلى أنه يمكن للمتقدمين التواصل للتعرف على تطورات الطلبات الوظائف، عبر أرقام التليفونات التالية: "35720825 - 35711198".

 

وظائف خالية جهاز رعاية وتشغيل الشباب محافظة الجيزة الجيزة شركات الأمن والحراسة ميدان الجيزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

8700 جنيه زيادة للطن.. مفاجأة في أسعار الحديد والأسمنت اليوم

الذهب يتراجع بقوة بعد خطاب الرئيس عن الدولار|ومفاجأة في عيار 21 الآن

الخطيب يزف بشرى لـ اللاعبين وخاصة كهربا

قرار صادم من رابطة الأندية على شكوى الزمالك ضد كهربا

حزنا على حبس ابنتها.. وفاة والدة مساعدة منة فضالي بعد سرقة مجوهرات دينا الشربيني

خسائر حادة للدولار الآن|الأخضر يتراجع بقوة عالميًا ويهبط محليًا بأكثر من 2 جنيه

الأرصاد توجه رسالة هامة للمواطنين بشأن حالة الجو لنهاية الأسبوع

اشتري دلوقتي سعر عيار 21 الآن مفاجأة.. الذهب يتراجع 190 جنيهًا

موضوعات متعلقة

القوى العاملة تعلن عن وظائف خالية بالمحافظات

وظائف خالية في الخط الثالث للمترو.. اعرف أخر موعد للتقديم والمرتبات

وظائف خالية بالقطار الكهربائى الخفيف LRT

رسميًا الإعلان عن وظائف خالية بالقطار الكهربائي الخفيف..التفاصيل كاملة

البحث العلمي تعلن عن وظائف خالية بالمعهد الدولى لتطبيقات تحليل النظم IIASA

وظائف خالية في مدرسة الضبعة النووية.. اعرف التفاصيل وقدم الآن

ترشيحاتنا

تعرف على عدد أيام شهر رجب وموعد غرة شعبان فلكيا

مفاجأة بشأن الذهب و هذا سعر عيار 21.. فيديو

باتشيكو مرشح.. شوبير يكشف كواليس تمسك أمير مرتضى ببقاء فيريرا في الزمالك

7 فضائل تجعلك تكثر من الصيام في شهر رجب .. تعرف عليها

الشيوخ يناقش الدروس الخصوصية واستعادة الريادة التعليمية للمدارس|أبرز عناوين صباح البلد

مجدي عبد الغني يشيد بقرارات مجلس إدارة نادي الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقابر لعظماء مصر في العاصمة الإدارية.. من سيُدفن بها؟

يؤثر سلبا على وظائف الكلى.. طبيب يحذر من الماء المغلي بهذه الطريقة

في ذكراه.. تعرف على سبب إنشاء أول معرض للكتاب

بالرستا.. جورجينا تثير ضجة على السوشيال ميديا| شاهد

فيديو

ضحايا من أمريكا .. تفاصيل جديدة في قضية البلوجر هدير عاطف وحقيقة تورط عمرو راضي

ما مصير محمد عادل قاتل نيرة أشرف؟

درجة الحرارة صفر بهذه المنطقة.. رسالة تحذيرية من الأرصاد | تغطية خاصة

حذف وعودة..حل أزمة أغنية على وضعنا لـ محمد رمضان بعد اتهامه بالسرقة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمر الأحمد

الأصولية لم تغادر أوروبا

نهال علام

حب وكراهية

د. صفوت عمارة

ازرعوا في رجب لتحصدوا في رمضان

جاسم مرزوق بودي

أميركا.. الاعتذار للسعودية

إبراهيم الشاذلى

ملحمة شدوان.. الحكاية من البداية

إلهام أبو الفتح

كل عام وأنتم فخر بلادي

كريمة أبو العينين

جورج فلويد من جديد

المستشار أسـامة الصعيدي

المال العام ولائحة اللجنة الأولمبية

اﻟﻤﺰﻳﺪ