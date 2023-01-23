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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد زيارة وزير الرياضة | عضوية شرفية وفخرية لرؤساء جامعات بأحد الأندية

صدى البلد

اصطحب الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة عدداً من رؤساء الجامعات المصرية فى جولة تفقدية داخل نادى النادى بالسادس من أكتوبر برفقة مجلس أمناء النادى ، مساء أمس الأحد.

حضر من رؤساء الجامعات، الدكتور محمد عثمان الخشت - رئيس جامعة القاهرة، الدكتور إسماعيل عبدالغفار - رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، الدكتور سيد قنديل - رئيس جامعة حلوان، الدكتور ايمن ابراهيم - رئيس جامعة بورسعيد.

تضمنت الجولة التفقدية زيارة أبرز المنشآت التى يضمها نادى النادي بالسادس من أكتوبر من الملاعب وحمام السباحة وصالات الأنشطة والأماكن المخصصة للعائلات والأسر ، وعقب ذلك تم تكريم مجلس الأمناء لرؤساء الجامعات ومنحهم عضوية شرفية وفخرية بالنادى.

أكد  وزير الشباب والرياضة ، أن سلسلة "نادي النادي" تهدف إلى  توسيع قاعدة الممارسة  الرياضية فى ضوء  الاهتمام بالنشء والشباب، وتوفير كل الخدمات الرياضية لهم، لإعداد جيل واعد يمكنه الوصول بمصر الى أفضل المراكز فى كافة الألعاب الرياضية.

رحب الوزير برؤساء الجامعات المصرية خلال زيارتهم لفرع النادى، مشيراً إلى التعاون المثمر بين وزارتى الشباب والرياضة والتعليم العالى ومختلف الجامعات فى تنفيذ برامج ومشروعات مشتركة على مدار العام تتوافق ومتطلبات الشباب .

في ذات السياق، أكد رئيس مجلس أمناء نادي النادي، المهندس محمد مختار الرشيدي، أن زيارة رؤساء الجامعات، تأتي في إطار التعاون المثمر بين النادي ومؤسسات الدولة المختلفة من أجل الارتقاء بمستوى النشء والشباب والنهوض بالرياضة، وسعي النادي لتكريم رؤساء الجامعات جاء من أجل دورهم في عملية البناء التي تشهدها الدولة المصرية من خلال مشاركة شباب الجامعات، مثنياً على مجهوداتهم في الارتقاء بمستوي التعليم خلال السنوات الماضية، لافتاً إلى  أن  النادي يسعى لتقديم عروض مميزة لأعضاء هيئة التدريس ومنحهم عضويات مخفضة.

وأضاف  "الرشيدي" :"سلسة النادي هي إحدى الانجازات المشهودة للدولة المصرية والجمهورية الجديدة ممثلة في وزارة الشباب والرياضة المصرية التي وضعت خطة طموحة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وتحت رؤية وتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي للنهوض بالبنية التحتية الرياضية ودمجهم في داخل المنظومة الرياضية ".

وخلال الجولة التفقدية، أبدى رؤساء الجامعات، إعجابهم بمنشآت النادي ومستوى الخدمات التي تقدم للأعضاء، مثنين على مستوى التجهيزات الفريدة داخل النادي.

حضر من مجلس الأمناء، الدكتور محمد حسام الدين الملاحي - نائب رئيس مجلس الأمناء، اللواء توحيد توفيق عبدالسميع - عضو، الدكتور خالد عزت - عضو، الدكتورة ياسمين حمدي عراقي - عضو، الدكتور عبداللطيف صبحي - عضو، الأستاذ محمد منير - أمين صندوق، المهندس أحمد عامر رئيس شركة (يو اف سي مصر) شركة الإدارة.

 

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