لأول مرة في التاريخ.. تراجع معدل المواليد يدفع اليابان لحافة الانهيار

قال رئيس وزراء اليابان، فوميو كيشيدا، إن تراجع معدل المواليد الذي يدفع البلاد إلى حافة الانهيار.

وأوضح كيشيدا، خلال الجلسة الافتتاحية للبرلمان، أن السلطات اليابانية تضع دعم تربية الأطفال في أولوياتها.

كما ناقش رئيس وزراء اليابان، قضايا مثل زيادة الإنفاق الدفاعي، والالتزامات الدبلوماسية للدول النامية، ودعم الشركات الناشئة.

أول مرة في التاريخ

وتعتبر تصريحات كيشيدا حول دعم الأبوة والأمومة مرتبطة بأخبار انخفاض معدل المواليد في اليابان لعام 2022، ولأول مرة في التاريخ، انخفض معدل المواليد إلى أقل من 800000.

وقال كيشيدا: "أود اتخاذ إجراءات مضادة غير مسبوقة لوقف الانخفاض في معدل المواليد، وأدعو الجميع للمشاركة في تربية الأطفال، بغض النظر عن العمر أو الجنس".

وأشار إلى أنه يأخذ في الاعتبار جميع الأفكار والاقتراحات الواردة من مجتمع الآباء اليابانيين.