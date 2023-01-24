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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بدون ميكاب.. رانيا محمود ياسين في أحدث ظهور عبر إنستجرام

صدى البلد

شاركت الفنانة رانيا محمود ياسين، صوراً جديدة لها في احدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت رانيا بإطلالة شتوية بملامح طبيعية دون التكلف في مستحضرات التجميل، ولاقت تفاعلاً من جمهورها عبر السوشيال ميديا.

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رانيا محمود ياسين رفقة شقيقها وسهر الصايغ في أحدث ظهور

وكانت قد قالت الفنانة رانيا محمود ياسين، إنه من المفارقات في يوم وفاة والدها، الفنان محمود ياسين أن تصوير فيلم الرصاصة لا تزال في جيبي، بدأ يوم 14 أكتوبر، وهو نفس تاريخ يوم وفاته أيضا.

 

وأوضحت خلال مداخلة هاتفية بقناة "النهار"،:" والدي كان يحب فيلم الرصاصة لاتزال في جيبي وكان يعتز به، ودائمًا ما يتكلم عنه بفخر واعتزاز".

 

وأضافت:" محمود ياسين كان عنده كاريزما وحضور وأداء تمثيلي، وكان يتفانى في تقديم الشخصيات، وكان يريد تقديم كل ما هو جديد للجمهور في كل ذكرى لنصر 6 أكتوبر.

رانيا محمود ياسين الفنانة رانيا محمود ياسين الفنان محمود ياسين

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