كوبا تبدأ معركة قضائية في لندن بسبب ديون عهد كاسترو غير المدفوعة

بدأت كوبا معركة قانونية عالية المخاطر في المحكمة العليا بلندن بسبب عدم سداد ديون حكومية تعود إلى حقبة فيدل كاسترو والتي يملكها الآن أحد دائني الدولة الشيوعية.

وسيراقب دائنون آخرون عن كثب قضية الثمانية أيام الذين كافحوا فيما بينهم لاسترداد ما يقدر بنحو 7 مليارات دولار من القرض المتخلف عن السداد من هافانا.

تقول شركة CRF I Ltd ، وهي شركة الاستثمار التي رفعت قضية يوم الإثنين ، إنها مدينة بمبلغ 72 مليون يورو (78.18 مليون دولار) على قرضين منحته في الأصل لكوبا من البنوك الأوروبية في الثمانينيات ومُقَدَّمَين بمارك ألماني.بدأت كوبا معركة قانونية عالية المخاطر في المحكمة العليا بلندن يوم الاثنين بسبب عدم سداد ديون حكومية تعود إلى حقبة فيدل كاسترو والتي يملكها الآن أحد دائني الدولة الشيوعية.

وسيراقب دائنون آخرون عن كثب قضية الثمانية أيام الذين كافحوا فيما بينهم لاسترداد ما يقدر بنحو 7 مليارات دولار من القرض المتخلف عن السداد من هافانا.

تقول شركة CRF I Ltd ، وهي شركة الاستثمار التي رفعت قضية يوم الإثنين ، إنها مدينة بمبلغ 72 مليون يورو (78.18 مليون دولار) على قرضين منحته في الأصل لكوبا من البنوك الأوروبية في الثمانينيات ومُقَدَّمَين بمارك ألماني.

وقد وصفت السلطات الكوبية CRF بأنه 'الصندوق الانتهازي' وقالت في حجتها القانونية قبل القضية إن المحكمة الإنجليزية 'ليس لها اختصاص' للنظر في دعاوى CRF.

أطلقت CRF المطالبة في الأصل منذ ما يقرب من ثلاث سنوات بعد أن رفضت هافانا عرضًا لتخفيف الديون قدمه CRF وبعض حاملي السندات الآخرين في عام 2018.

وقال ديفيد شارترز رئيس CRF لرويترز 'ما زلنا مستعدين للتحدث مع الجانب الآخر حتى في هذه المرحلة المتأخرة.'

شهدت الجزيرة التي يديرها الشيوعيون تدهور ماليتها بشكل سيئ في السنوات الأخيرة ، وتفاقمت بسبب جائحة فيروس كورونا والقيود التي وضعها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

في عام 2015 ، توصلت هافانا إلى اتفاق مع أعضاء نادي باريس للدول الدائنة الذي شطب ما يقرب من ثلاثة أرباع هذا الدين. ولكن بعد أن لم تتعامل مع دائنيها التجاريين في ما يسمى نادي لندن ، تظل البلاد بعيدة عن أسواق رأس المال الدولية.

وقال البنك المركزي الكوبي في بيان قبل القضية في وقت سابق من هذا الشهر: 'لم يتجاهل البنك الوطني الكوبي وكوبا ديونهما أبدًا وحافظا دائمًا على اهتمامهما بالتفاوض مع دائنيهما الشرعيين'.

خاضت دول أخرى في أمريكا اللاتينية ، وعلى الأخص الأرجنتين ، معارك قضائية وسياسية مطولة لسنوات لتسوية مع الصناديق الدولية التي اشترت الديون المتعثرة بسعر رخيص ثم رفعت دعاوى قانونية.