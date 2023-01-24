عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كوبا تبدأ معركة قضائية في لندن بسبب ديون عهد كاسترو غير المدفوعة

كوبا
كوبا

بدأت كوبا معركة قانونية عالية المخاطر في المحكمة العليا بلندن بسبب عدم سداد ديون حكومية تعود إلى حقبة فيدل كاسترو والتي يملكها الآن أحد دائني الدولة الشيوعية.

وسيراقب دائنون آخرون عن كثب قضية الثمانية أيام الذين كافحوا فيما بينهم لاسترداد ما يقدر بنحو 7 مليارات دولار من القرض المتخلف عن السداد من هافانا.

تقول شركة CRF I Ltd ، وهي شركة الاستثمار التي رفعت قضية يوم الإثنين ، إنها مدينة بمبلغ 72 مليون يورو (78.18 مليون دولار) على قرضين منحته في الأصل لكوبا من البنوك الأوروبية في الثمانينيات ومُقَدَّمَين بمارك ألماني.بدأت كوبا معركة قانونية عالية المخاطر في المحكمة العليا بلندن يوم الاثنين بسبب عدم سداد ديون حكومية تعود إلى حقبة فيدل كاسترو والتي يملكها الآن أحد دائني الدولة الشيوعية.

كهنة الديانة السانتيريا في كوبا يحذرون من عام مليء بالكوارث والأمراض المتفاقمة

تناول كوبا من أوراق الموز المغلي وشاهد النتيجة

وسيراقب دائنون آخرون عن كثب قضية الثمانية أيام الذين كافحوا فيما بينهم لاسترداد ما يقدر بنحو 7 مليارات دولار من القرض المتخلف عن السداد من هافانا.

تقول شركة CRF I Ltd ، وهي شركة الاستثمار التي رفعت قضية يوم الإثنين ، إنها مدينة بمبلغ 72 مليون يورو (78.18 مليون دولار) على قرضين منحته في الأصل لكوبا من البنوك الأوروبية في الثمانينيات ومُقَدَّمَين بمارك ألماني.

وقد وصفت السلطات الكوبية CRF بأنه 'الصندوق الانتهازي' وقالت في حجتها القانونية قبل القضية إن المحكمة الإنجليزية 'ليس لها اختصاص' للنظر في دعاوى CRF.

أطلقت CRF المطالبة في الأصل منذ ما يقرب من ثلاث سنوات بعد أن رفضت هافانا عرضًا لتخفيف الديون قدمه CRF وبعض حاملي السندات الآخرين في عام 2018.

وقال ديفيد شارترز رئيس CRF لرويترز 'ما زلنا مستعدين للتحدث مع الجانب الآخر حتى في هذه المرحلة المتأخرة.'

شهدت الجزيرة التي يديرها الشيوعيون تدهور ماليتها بشكل سيئ في السنوات الأخيرة ، وتفاقمت بسبب جائحة فيروس كورونا والقيود التي وضعها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

في عام 2015 ، توصلت هافانا إلى اتفاق مع أعضاء نادي باريس للدول الدائنة الذي شطب ما يقرب من ثلاثة أرباع هذا الدين. ولكن بعد أن لم تتعامل مع دائنيها التجاريين في ما يسمى نادي لندن ، تظل البلاد بعيدة عن أسواق رأس المال الدولية.

وقال البنك المركزي الكوبي في بيان قبل القضية في وقت سابق من هذا الشهر: 'لم يتجاهل البنك الوطني الكوبي وكوبا ديونهما أبدًا وحافظا دائمًا على اهتمامهما بالتفاوض مع دائنيهما الشرعيين'.

خاضت دول أخرى في أمريكا اللاتينية ، وعلى الأخص الأرجنتين ، معارك قضائية وسياسية مطولة لسنوات لتسوية مع الصناديق الدولية التي اشترت الديون المتعثرة بسعر رخيص ثم رفعت دعاوى قانونية.

دونالد ترامب كورونا المحكمة العليا كاسترو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل| الأهلي يستعين بـ شيكابالا لإسقاط العقوبة ضد كهربا

نزل منطقة الـ1500 جنيه| تراجع أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن مفاجأة

الرئيس السيسي يزف بشرى للمواطنين.. أحمد موسى يكشف التفاصيل

به سم قاتل ويقلل الخصوبة.. القومي للبحوث يحذر من سمن منتشر بالأسواق

صدمة جديدة للأهلي.. حتحوت يكشف قرار لجنة الانضباط ضد كهربا| فيديو

بفرمان من كولر.. مهاجم جديد في الأهلي

أول رد فعل من خالد الغندور على قائمة الزمالك لمواجهة غزل المحلة

تراجع الدولار بقوة عالميًا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن في البنوك

موضوعات متعلقة

بايدن يعين مبعوثا خاصا لحقوق الإنسان في كوريا الشمالية

هيئة المحلفين الأمريكية تدين رجلاً وضع قدميه على مكتب بيلوسي بـ8 تهم

اكتشاف حفريات ديناصورات عملاقة ذات ريش في باتاغونيا بتشيلي

صافرات الإنذار تدوي شرق أوكرانيا

محاكمة كتاب فرنسيين حاولوا ابتزاز ملك المغرب

مؤشر ثقة الأعمال في نيوزيلندا يهبط إلى أدنى مستوياته منذ عام 1974

مظاهرات في 6 مدن بـ فنزويلا للمطالبة بتحسين رواتب المعلمين

أردوغان: علاقات تركيا مع السويد نحو الأسوأ

ترشيحاتنا

وزير الحج السعودي: المملكة تستعد لخدمة مليوني حاج هذا العام

مليار دولار في ربع ساعة.. خبير يكشف عن الوقت المناسب لشراء الدولار

أفضل ذكر في شهر رجب.. علي جمعة: 13 كلمة تجدد حياتك

رجل يعثر على رسالة في البحر عمرها 40 عاما.. ويجد مفاجأة بداخلها

تراجع الدولار بقوة عالميًا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن في البنوك

سعر ومواصفات جوال هواوي Huawei Nova 9 في السعودية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوكتوك عطل.. شاهد سحل وضرب مدرس بوحشية على يد الشرطة الهندية

زجاجة أبو جبل.. ديوكوفيتش نجم التنس يثير الجدل ويتعرض للاتهامات

القدرة لله.. علماء ينجحون في التحكم بالبرق وتوجيهه بالليزر

مقطع مرعب.. اكتشاف مئات الأسحار والأعمال مدفونة داخل قبر| شاهد

فيديو

صقيع يصل إلى الصفر .. ماذا سيحدث بالطقس الساعات المقبلة ؟

شكوى الزمالك وإيقاف كهربا .. مراقب القمة يحسم الجدل/ فيديو جراف

تدريس مادة جديدة بالإعدادية.. ومفاجأة في تعيين المعلمين..قرارات هامة من وزير التعليم

لو هتتجوز قريب .. اعرف الشروط والأوراق المطلوبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيف محمود

ثلاثية الرئيس والحقيقة الغائبة عن البعض

أحمد سالم

ضمائر اعتزلت الإنسانية

نهال علام

حب وكراهية

عمر الأحمد

الأصولية لم تغادر أوروبا

د. صفوت عمارة

ازرعوا في رجب لتحصدوا في رمضان

جاسم مرزوق بودي

أميركا.. الاعتذار للسعودية

إبراهيم الشاذلى

ملحمة شدوان.. الحكاية من البداية

إلهام أبو الفتح

كل عام وأنتم فخر بلادي

اﻟﻤﺰﻳﺪ