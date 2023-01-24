عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

تجديد ذكرى طه حسين.. 21 مؤلفا لعميد الأدب العربي بالقاهرة الدولي للكتاب

غلاف الكتاب
غلاف الكتاب

في معرض القاهرة الدولي للكتاب وتحت عنوان "تجديد ذكرى طه حسين"، يقدم مشروع النشر بالهيئة العامة لقصور الثقافة 20 عنواناً للقارئ، وذلك بمناسبة مرور 50 عاماً على رحيل عميد الأدب العربي طه حسين "1989- 1973" الذي كرّس حياته لمناقشة المسكوت عنه في الأدب العربي وأيضاً في المجتمع المصري، وكان بحق مجدد الثقافة العربية ومدافعاً شرساً عن العقلانية. 

ويؤكد الكتاب أن طه حسين رفع شعار إعمال العقل منذ أن وطأت قدماه قاعة الدرس سواء في أروقة الأزهر أو في مدرجات السوربون، ولقد آمن بالدراسة الموضوعية وغير المنحازة لتراث الأجداد في مرحلة كان السواد الأعظم يفضّل النقل علي إعمال العقل، وطالب بالتخلي عن الإيمان بما هو راسخ وثابت، إذ جاء كتابه “الشعر الجاهلي” عام 1926  عاصفة مدوية زلزلت أركان المجتمع المصري وقاد صاحبه إلي ساحة المحاكم، ليحطم النزعة المحافظة والجمود الذي كان يتعامل به الجميع مع تراث الأجداد، واختار حرية الفكر، وحمل علي عاتقه الحفاظ على هوية الثقافة المصرية وترسيخها لدى المصريين. 

 

 

والعناوين هي: “مع المتنبي، ألوان، خصام ونقد، صوت أبى العلاء، مع أبى العلاء في سجنه، تجديد ذكرى أبى العلاء، نقد وإصلاح، من آدابنا المعاصر، كلمات، بين بين، من لغو الصيف إلى جد الشتاء، أحاديث، مرآة الضمير الحديث، جنة الحيوان، الفتنة الكبرى.. عثمان، الفتنة الكبرى.. علي وبنوه، مرآة الإسلام، من بعيد، فصول في الأدب والنقد، في الشعر الجاهلي، الأيام”.

 

 

معرض القاهرة الدولي للكتاب تجديد ذكرى طه حسين الهيئة العامة لقصور الثقافة عميد الأدب العربى طه حسين الشعر الجاهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل منطقة الـ1500 جنيه| تراجع أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن مفاجأة

مصير محمود كهربا.. تعرف على قرار الانضباط ضد لاعب الأهلى

الزمالك يقترب من حسم أولى صفقاته الشتوية

عقب قرار الانضباط.. هاشتاج كهربا جمهور الأهلي معاك يكتسح تريند تويتر

صدمة لعشاق الأهلي.. تحرك دولي جديد من مرتضى منصور ضد كهربا| تقاصيل

رجل يعثر على رسالة في البحر عمرها 40 عاما.. ويجد مفاجأة بداخلها

نكران الجميل| كلوب يرحب برحيل محمد صلاح.. وهذه وجهته المقبلة

تراجع الدولار بقوة عالميًا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن في البنوك

ترشيحاتنا

ليست بولندا وحدها.. 12 دولة أوروبية تعرض الدبابة ليوبارد على أوكرانيا

استقبال حافل.. لقطات حية من وصول الرئيس السيسي إلى الهند| شاهد

عيد الشرطة الـ71.. إعفاء ذوى الهمم وكبار السن من رسوم صحف الحالة الجنائية

تعليق ساخر من مهيب عبدالهادي بعد استقالة كلاتنبرج من رئاسة لجنة الحكام

شعبة الذهب تحذر من محاولات بيع سبائك غير مطابقة للمواصفات

سفارة ستوكهولم بالقاهرة تحتفل بانطلاق الرئاسة السويدية لمجلس الاتحاد الأوروبي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يهدد الشباب.. مخدر رخيص الثمن يسبب الهلوسة وفقدان الوعي

لبست بدلة رجل.. إطلالات مفيدة شيحة المثيرة الجدل

أبناء النجوم فى مرمى النار.. إتهامات بالجحود وهجوم شرس من السوشيال ميديا.. عمرو محمد على: قلت لبنتي انتي جاحدة وداين تدان.. وأولاد شريفة ماهر استولوا على أموالها

مش بس الكركديه.. مشروب خارق يخفض ضغط الدم في ثواني معدودة

فيديو

"الناس اشتكت".. تفاصيل اكتشاف أكبر مقبرة حمير في الفيوم "فيديوجراف"

عاجل .. موعد وقف شهادة الـ 25٪

تركتها بالبامبرز 5 أيام.. وفاة رضيعة في حلوان بسبب أم مهملة..تفاصيل مؤلمة

حواوشي مغشوش.. بيع كرتون مفروم على أنه لحوم في الدقهلية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيف محمود

ثلاثية الرئيس والحقيقة الغائبة عن البعض

أحمد سالم

ضمائر اعتزلت الإنسانية

نهال علام

حب وكراهية

عمر الأحمد

الأصولية لم تغادر أوروبا

د. صفوت عمارة

ازرعوا في رجب لتحصدوا في رمضان

جاسم مرزوق بودي

أميركا.. الاعتذار للسعودية

إبراهيم الشاذلى

ملحمة شدوان.. الحكاية من البداية

إلهام أبو الفتح

كل عام وأنتم فخر بلادي

اﻟﻤﺰﻳﺪ