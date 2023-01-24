تجديد ذكرى طه حسين.. 21 مؤلفا لعميد الأدب العربي بالقاهرة الدولي للكتاب

في معرض القاهرة الدولي للكتاب وتحت عنوان "تجديد ذكرى طه حسين"، يقدم مشروع النشر بالهيئة العامة لقصور الثقافة 20 عنواناً للقارئ، وذلك بمناسبة مرور 50 عاماً على رحيل عميد الأدب العربي طه حسين "1989- 1973" الذي كرّس حياته لمناقشة المسكوت عنه في الأدب العربي وأيضاً في المجتمع المصري، وكان بحق مجدد الثقافة العربية ومدافعاً شرساً عن العقلانية.

ويؤكد الكتاب أن طه حسين رفع شعار إعمال العقل منذ أن وطأت قدماه قاعة الدرس سواء في أروقة الأزهر أو في مدرجات السوربون، ولقد آمن بالدراسة الموضوعية وغير المنحازة لتراث الأجداد في مرحلة كان السواد الأعظم يفضّل النقل علي إعمال العقل، وطالب بالتخلي عن الإيمان بما هو راسخ وثابت، إذ جاء كتابه “الشعر الجاهلي” عام 1926 عاصفة مدوية زلزلت أركان المجتمع المصري وقاد صاحبه إلي ساحة المحاكم، ليحطم النزعة المحافظة والجمود الذي كان يتعامل به الجميع مع تراث الأجداد، واختار حرية الفكر، وحمل علي عاتقه الحفاظ على هوية الثقافة المصرية وترسيخها لدى المصريين.

والعناوين هي: “مع المتنبي، ألوان، خصام ونقد، صوت أبى العلاء، مع أبى العلاء في سجنه، تجديد ذكرى أبى العلاء، نقد وإصلاح، من آدابنا المعاصر، كلمات، بين بين، من لغو الصيف إلى جد الشتاء، أحاديث، مرآة الضمير الحديث، جنة الحيوان، الفتنة الكبرى.. عثمان، الفتنة الكبرى.. علي وبنوه، مرآة الإسلام، من بعيد، فصول في الأدب والنقد، في الشعر الجاهلي، الأيام”.