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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قرار تصالح على مخالفات البناء لأهالي مدينة شرم الشيخ.. تفاصيل

المحافظ يصدق
المحافظ يصدق

صدق اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، على عدد 40 قرارا لحالات تصالح علي مخالفات البناء، لأهالي مدينة شرم الشيخ ، " نموذج 10".
وذلك خلال عرض اللواء رماح هاشم رئيس مدينة شرم الشيخ، اليوم الثلاثاء ، بمكتب المحافظ بمدينة شرم الشيخ، بعد استيفاء جميع الشروط والمستندات اللازمة لذلك، ووفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وبناءً على الاشتراطات والتعليمات المنظمة بهذا الشأن 
وأكد رئيس المدينة أن إجمالي قرارات التصالح التي تم اعتمادها حتى الآن 118 قرار
وأشار المحافظ ان ذلك في اطار استكمال التصديق علي قرارات التصالح لأهالي مدن المحافظة، ووجه بسرعة فحص الملفات المتبقية بجميع المدن وإنهاء جميع الإجراءات وسرعة التصديق عليها

المحافظ يصدق علي التصالح

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اخبار شرم الشيخ المحافظ يصدق تصالح مخالفات البناء شرم الشيخ

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