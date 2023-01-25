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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مساعدة وزير الخارجية الأمريكي: زيارتي للجزائر شكلت فرصة لتعزيز التعاون متعدد الأطراف

ميشيل سيسون في زيارتها
ميشيل سيسون في زيارتها للجزائر

قالت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي المكلفة بالمنظمات الدولية، ميشيل سيسون، إن زيارتها إلى الجزائر شكلت فرصة "لتعزيز وتوسيع" التعاون متعدد الأطراف مع الجزائر.
جاء ذلك خلال التصريح الصحفي، الذي أدلت به، عقب استقبالها، أمس الثلاثاء، من قبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بمقر الرئاسة الجزائرية بالعاصمة.
وأوضحت أن هذه الزيارة سمحت ببحث تعزيز التعاون بشكل أفضل ضمن النطاق الأممي ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة نظرا لكون الجزائر والولايات المتحدة عضوين منتخبين في هذا المجلس.
وأعربت المسئولة الأمريكية عن أملها في العمل مع الحكومة والمجتمع المدني الجزائريين خلال العهدة المقبلة للجزائر على مستوى مجلس حقوق الإنسان بجنيف.
وفي سياق آخر، قدمت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي تعازيها لعائلات الشهداء الثلاثة في حادث تحطم المروحية العسكرية الذي وقع أمس الإثنين بولاية "عين الدفلى" بغربي العاصمة الجزائرية.

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