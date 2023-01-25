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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

«جنى» سقطت في بئر أسانسير.. التفاصيل الكاملة لمصرع طالبة بالإسكندرية

أسانسير ـ أرشيفية
أسانسير ـ أرشيفية

غابت طالبة ولم يتمكن أهلها من العثور عليها بعد البحث عنها لساعات وساعات مرت كالدهر على أهلها، وفي النهاية اكتشف الجميع الكارثة، بعد ما عثروا على الجثمان داخل بئر مصعد المنزل الكائن شرقي محافظة الإسكندرية.

ولقيت طالبة تبلغ من العمر 13 عامًا، مصرعها، أمس الثلاثاء، إثر سقوطها في بئر مصعد عقار بمنطقة سموحة شرق الإسكندرية، حيث عثر على جثمانها في بئر المصعد بعد تغيبها لفترة وعدم وجودها وبعد مراجعة الكاميرات المواجهة للعقار لم يثبت خروجها أو توجد في شقة جدتها المتواجدة في ذات العقار ليتم العثور عليها متوفية.

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وبدأت الواقعة حين تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة سيدي جابر، يفيد بورود بلاغ من أسرة طفلة تُدعى «جنى» تبلغ من العمر 13 عامًا، عن اختفائها من محل سكنها بأحد العقارات بمنطقة فكتور عما نويل بسموحة.

وانتقلت الجهات الأمنية لموقع البلاغ، وتبين من الفحص العثور على جثة الطالبة داخل بئر الأسانسير، وتم استدعاء سيارة الإسعاف.
وكشفت المعاينة الأولية، أن الطالبة فتحت باب الأسانسير ولم تتواجد فيه الكابينة، فسقطت داخله من الدور العاشر علوي، ولقيت مصرعها في الحال، وذلك أثناء نزولها إلى جدتها التي تسكن بنفس العقار، ولم تكتشف أسرتها الواقعة إلا بعد أن تأخرت ولم تذهب لجدتها أو تصعد مرة أخرى.
ويًعد ذلك الأمر شبيهًا لحادثة منذ شهور قليلة لفتاة في منطقة الإقبال شرق الإسكندرية، حيث عثر على جثمانها في بئر المصعد أيضًا.

الاسكندرية محافظة الاسكندرية سيدي جابر شرق الإسكندرية مدير امن الاسكندرية جامعة العلمين

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