أخبار التكنولوجيا| ساندر بيتشاي يدافع عن قرار تسريح موظفي جوجل.. وأكثر من 200 تطبيق تسرق أموالك.. وتحذير لمستخدمي هواتف آيفون القديمة

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



كشفت تسريبات أن شركة سامسونج الكورية الجنوبية تقترب من إطلاق هاتف Galaxy M54 من الفئة المتوسطة، والذي سيضم عددا من المواصفات المميزة للغاية، حيث يعتبر الهاتف خيارا مناسبا بسعر متوسط مع إمكانات كبيرة في الشاشة والكاميرا والبطارية، بالإضافة إلى معالج يقدم أداءا جيدا.



تعتزم شركة شاومي الصينية إطلاق تحفة جديدة للشباب وبسعر مناسب خلال الفترة المقبلة، حيث كشفت تسريبات أن الشركة تعمل على إصدار هاتف شاومي Poco X5 Pro حيث تم اعتماد الهاتف من قبل عدد من وكالات الهواتف الذكية، كما تم رصد موصفاته على منصة Geekbench .



طالب عدد من خبراء الأمن الإلكتروني مستخدمي هواتف آيفون من الطرز القديمة ضرورة الترقية إلى آخر تحديث أطلقته شركة آبل، وذلك للحفاظ على أمان هواتفهم من الاختراق، حيث يحتوى التحديث على معالجة لعدد من الثغرات الخطيرة التي يمكنها التحكم في الهواتف عن بعد.



دافع ساندر بيتشاي، الرئيس التنفيذي لشركة جوجل في اجتماع له مع الموظفين عن حملة التسريح الكبيرة التي طالت أكثر من 12 ألف موظف في الشركة خلال الأيام القليلة الماضية، كما أكد على أن المكافآت والحوافز ستشهد تخفيضا أيضا.



يعد تطبيق Google Maps من التطبيقات الضرورية التي يتم الاحتياج إلى معظم الأوقات أثناء السير أو القيادة للوصول إلى بعض الأماكن، ولكن يحتاج الكثير من الأشخاص إلى استخدام التطبيق بدون إنترنت في بعض الأحيان ، ولكن قد لا يعرفون تفعيل استخدامه في وضع عدم الاتصال.



حذر خبراء الأمن الإلكتروني من خطورة تحميل وتثبيت عدد من التطبيقات الضارة على الهواتف الذكية، حيث تعمل هذه التطبيقات على اختراق جميع البيانات الشخصية الخاصة بالمستخدمين بالإضافة إلى التحكم كليا في هواتفهم وسرقة الحسابات البنكية.

قررت شركة "أمازون" إلغاء برنامج تبرعات خيري كانت تديره منذ أكثر من 10 سنوات في أحدث خطوة لها لخفض التكاليف.



أبلغت شركة سبوتيفي Spotify السويدية المتخصصة في تقديم تقدم خدمة بث الموسيقى والبودكاست موظفيها أنها سوف تستغنى عن 6٪ من القوى العاملة لخفض التكاليف ، وبالتالي تنضم إلى نفس سياسات باقي شركات وادي السيليكون مثل أمازون و جوجل ومايكروسوفت وتويتر و ميتا في خفض عدد الموظفين مع بطء الاقتصاد العالمي.



أصبحت شركات المحمول حاليا تتنافس في تقديم ارخص الموبايلات وبأحسن الإمكانيات والتقنيات، وتنضم "موتورولا" بقوة مؤخرا إلى حرب الهواتف ميسورة التكلفة، بعد أن أطلقت Motorola عدد كبير من هواتف الفئة المتوسطة في السوق العالمية. هذه الأجهزة هي Moto G23 و Moto G13 و Moto G73 و Moto G53. ورغم ذلك لم تكتف الشركة التي تملكها Lenovo بهذه السلسلة بل كشفت عن هاتف ذكي جديد بمبلغ بسيط، يطلق عليه Moto E13.



خالفت شركة "جوجل" الأمريكية قرار المحكمة العليا الهندية التي منحت الشركة الأمريكية موعدًا نهائيًا للامتثال لحكمها الأخير، ومع ذلك لم تمتثل الشركة للمحكمة ، مما يعني أنها قد تواجه دعوى قضائية جديدة بسبب وضعها في سوق الإعلانات الرقمية.