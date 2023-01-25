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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| ساندر بيتشاي يدافع عن قرار تسريح موظفي جوجل.. وأكثر من 200 تطبيق تسرق أموالك.. وتحذير لمستخدمي هواتف آيفون القديمة

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

بمواصفات جبارة.. سامسونج تعتزم إطلاق ملك الفئة المتوسطة Galaxy M54 


كشفت تسريبات أن شركة سامسونج الكورية الجنوبية تقترب من إطلاق هاتف Galaxy M54  من الفئة المتوسطة، والذي سيضم عددا من المواصفات المميزة للغاية، حيث يعتبر الهاتف خيارا مناسبا بسعر متوسط مع إمكانات كبيرة في الشاشة والكاميرا والبطارية، بالإضافة إلى معالج يقدم أداءا جيدا.

 

تسريبات تكشف سعر ومواصفات هاتف شاومي الشبابي Poco X5 Pro


تعتزم شركة شاومي الصينية إطلاق تحفة جديدة للشباب وبسعر مناسب خلال الفترة المقبلة، حيث كشفت تسريبات أن الشركة تعمل على إصدار هاتف شاومي Poco X5 Pro حيث تم اعتماد الهاتف من قبل عدد من وكالات الهواتف الذكية، كما تم رصد موصفاته على منصة Geekbench .

 

تحذير لمستخدمي هواتف آيفون القديمة.. يجب تثبيت هذا التحديث فورًا


طالب عدد من خبراء الأمن الإلكتروني مستخدمي هواتف آيفون من الطرز القديمة ضرورة الترقية إلى آخر تحديث أطلقته شركة آبل، وذلك للحفاظ على أمان هواتفهم من الاختراق، حيث يحتوى التحديث على معالجة لعدد من الثغرات الخطيرة التي يمكنها التحكم في الهواتف عن بعد.

 

ساندر بيتشاي يدافع عن قرار تسريح موظفي جوجل.. والذكاء الاصطناعي أحد الأسباب


دافع ساندر بيتشاي، الرئيس التنفيذي لشركة جوجل في اجتماع له مع الموظفين عن حملة التسريح الكبيرة التي طالت أكثر من 12 ألف موظف في الشركة خلال الأيام القليلة الماضية، كما أكد على أن  المكافآت والحوافز ستشهد تخفيضا أيضا.

 

استخدم Google Maps بدون إنترنت بهذه الطريقة


يعد تطبيق Google Maps من التطبيقات الضرورية التي يتم الاحتياج إلى معظم الأوقات أثناء السير أو القيادة للوصول إلى بعض الأماكن، ولكن يحتاج الكثير من الأشخاص إلى استخدام التطبيق بدون إنترنت في بعض الأحيان ، ولكن قد لا يعرفون تفعيل استخدامه في وضع عدم الاتصال.  


احذفها فورًا.. أكثر من 200 تطبيق تتحكم في هاتفك عن بُعد وتسرق أموالك


حذر خبراء الأمن الإلكتروني من خطورة تحميل وتثبيت عدد من التطبيقات الضارة على الهواتف الذكية، حيث تعمل هذه التطبيقات على اختراق جميع البيانات الشخصية الخاصة بالمستخدمين بالإضافة إلى التحكم كليا في هواتفهم وسرقة الحسابات البنكية.


بسبب الأزمة الاقتصادية .. أمازون تلغي مشروعاتها الخيرية

 

قررت شركة "أمازون" إلغاء برنامج تبرعات خيري كانت تديره منذ أكثر من 10 سنوات في أحدث خطوة لها لخفض التكاليف.

 

بعد خسائر 228 مليون يورو.. Spotify تقرر إقالة 6% من قوتها العاملة


أبلغت شركة سبوتيفي Spotify السويدية المتخصصة في تقديم تقدم خدمة بث الموسيقى والبودكاست موظفيها أنها سوف تستغنى عن 6٪ من القوى العاملة لخفض التكاليف ، وبالتالي تنضم إلى نفس سياسات باقي شركات وادي السيليكون مثل أمازون و جوجل ومايكروسوفت وتويتر و ميتا في خفض عدد الموظفين مع بطء الاقتصاد العالمي.

 

بـ 3 آلاف جنيه.. موتورولا تطرح هاتف Moto E13 الجديد


أصبحت شركات المحمول حاليا تتنافس في تقديم ارخص الموبايلات وبأحسن الإمكانيات والتقنيات، وتنضم "موتورولا" بقوة مؤخرا إلى حرب الهواتف ميسورة التكلفة، بعد أن أطلقت  Motorola عدد كبير من هواتف الفئة المتوسطة في السوق العالمية. هذه الأجهزة هي Moto G23 و Moto G13 و Moto G73 و Moto G53. ورغم ذلك لم تكتف الشركة التي تملكها Lenovo بهذه السلسلة بل كشفت عن هاتف ذكي جديد بمبلغ بسيط، يطلق عليه Moto E13.

 

المحكمة العليا الهندية في مواجهة جديدة مع جوجل بسبب الاحتكار


خالفت شركة "جوجل" الأمريكية قرار المحكمة العليا الهندية التي منحت الشركة الأمريكية موعدًا نهائيًا للامتثال لحكمها الأخير، ومع ذلك لم تمتثل الشركة للمحكمة ، مما يعني أنها قد تواجه دعوى قضائية جديدة بسبب وضعها في سوق الإعلانات الرقمية.

 

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