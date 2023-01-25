نشرة المرأة والصحة.. البيتزا تصيبك بمرض خطير.. فيديو يثير الرعب عن نسكافية ومشروبات مغشوشة بالأسمنت الأبيض

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم ابرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي.

يعتقد الكثير من الأشخاص أن تناول البيتزا لا يسبب أضرار صحية سوى السمنة وزيادة الوزن ولكنها فى الحقيقية تؤثر بشكل أكبر قد يصل للإصابة بأمراض القلب

آثار فيديو لضبط مصنع يقلد منتجات غذائية للمصانع المعروفة وبيعها بالأسواق بمواصفات غير آمنة ولا تصلح للاستخدام الآدمي السوشيال ميديا

قال الدكتور محمد التوني ، المتحدث باسم محافظة الفيوم ، تعقيبا على انتشار فيديوهات لهياكل عظمية لحمير مذبوحة ، إنه تم رصد الفيديوهات عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي ، وتم بعدها على الفور اخطار المحافظ ، والذي وجه بتشكيل لجنة مكبرة من مجلس مدينة " يوسف الصديق " ، ومديرية الطب البيطري.