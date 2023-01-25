عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة.. البيتزا تصيبك بمرض خطير.. فيديو يثير الرعب عن نسكافية ومشروبات مغشوشة بالأسمنت الأبيض

نسكافيه
نسكافيه

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم ابرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي. 

txt

مرض خطير.. أسباب غير متوقعة وراء رائحة القدم الكريهة

txt

احذر.. تناول هذا المشروب يزيد خطر الإصابة بالسرطان

احترس البيتزا تصيبك بمرض خطير.. تحذير

يعتقد الكثير من الأشخاص أن تناول البيتزا لا يسبب أضرار صحية سوى السمنة وزيادة الوزن ولكنها فى الحقيقية تؤثر بشكل أكبر قد يصل للإصابة بأمراض القلب

فيديو يثير الرعب عن النسكافية ومشروبات مغشوشة بالأسمنت الأبيض

آثار فيديو لضبط مصنع يقلد منتجات غذائية للمصانع المعروفة وبيعها بالأسواق بمواصفات غير آمنة ولا تصلح للاستخدام الآدمي السوشيال ميديا

حمير مذبوحة في الفيوم.. كيف تفرق بينها وبين لحوم الماشية؟

قال الدكتور محمد التوني ، المتحدث باسم  محافظة الفيوم  ، تعقيبا على انتشار فيديوهات لهياكل عظمية لحمير مذبوحة ، إنه تم رصد الفيديوهات عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي ، وتم بعدها على الفور اخطار المحافظ ، والذي وجه بتشكيل لجنة مكبرة من مجلس مدينة " يوسف الصديق " ، ومديرية الطب البيطري.

 

البيتزا النسكافية لحوم الماشية حمير مذبوحة اضرار البيتزا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شعر به سكان القاهرة.. زلزال بقوة 6.2 ريختر يضرب جزيرة رودس

مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه الآن.. تفاصيل

قرار وزاري بتكليف الشباب من الجنسين بأداء الخدمة العامة اعتبارًا من أول فبراير

تحرك عاجل من الأهلي بعد رحيل كلاتنبرج

«شوبير» يزف بشرى لجماهير الأهلي قبل المشاركة في كأس العالم للأندية

طلب عاجل من فيريرا لإدارة الزمالك قبل الرحيل.. تفاصيل

برلماني يكشف مفاجأة سارة للملاك والمستأجرين بشأن قانون الإيجار القديم.. تفاصيل

رافضا التنازل.. فيريرا يوجه طلبًا لإدارة الزمالك قبل الرحيل

موضوعات متعلقة

الفرق بين أعراض البرد العادي والشديد.. وأبرز الأطعمة لعلاجه

مرض خطير.. أسباب غير متوقعة وراء رائحة القدم الكريهة

بمكونات بسيطة.. طريقة تحضير خبز التورتيلا

الأبراج الصينية تكشف عن مفاجآت صادمة لمواليد هذه الشهور| لن تتوقع

احذر.. تناول هذا المشروب يزيد خطر الإصابة بالسرطان

لن تصدق.. تقنية جديدة لعلاج حصوات الكلى بدون آلم

تصميم جريء.. ابنة ماجد المصري تثير الجدل بفستان أسود | شاهد

فستان مميز.. نرمين الفقي تثير الجدل بظهورها الأخير| شاهد

ترشيحاتنا

مجلس الزمالك تحمل الكثير|تعليق خالد الغندور علي إقالة فيريرا

صحة حديث «نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر» ؟ داعية يكشف

تغريم أحمد عيد عبد الملك 20 ألف جنيه بتهمة سب مرتضى منصور

وزير الخارجية الأمريكي السابق يعترف بمساعدة الموساد في سرقة أرشيف إيران النووي

سنجتاح موسكو.. أوكرانيا توجهه تحذير شديد اللهجة لـ روسيا مع اشتعال الحرب

بعد الدبابات.. بيان عاجل من ألمانيا بشأن إرسال مقاتلات وجنود لأوكرانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

20 صرصارا في مطعم| تصرف غريب من طباخ.. اعرف السبب

احترس البيتزا تصيبك بمرض خطير.. تحذير

شاكيرا مصر| خسّت 75 كيلو ولم تظهر.. أين اختفت نورا السباعي؟

خس فورا.. السمنة تصيبك بمرض خطير في سن الشيخوخة

فيديو

تصرفات غريبة خلال مباراة غزل المحلة.. ماذا كان يتناول فيريرا أثناء اللقاء؟|فيديوجراف

تجرد من معاني الأبوة.. رجل يعتدي على طفلته وينشر صورها عبر النت بالبحيرة

يدمر الخصوبة.. تحذير من سمن منتشر بالأسواق| فيديو جراف

كواليس إقالة فيريرا.. تصريحات نارية من مرتضى منصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

الشرطة المصرية عهد وتضحيات

عبد المعطى أحمد

ماذا جنينا من 25 يناير؟

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 33

سيف محمود

ثلاثية الرئيس والحقيقة الغائبة عن البعض

أحمد سالم

ضمائر اعتزلت الإنسانية

نهال علام

حب وكراهية

عمر الأحمد

الأصولية لم تغادر أوروبا

د. صفوت عمارة

ازرعوا في رجب لتحصدوا في رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ