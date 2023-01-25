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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

احترس البيتزا تصيبك بمرض خطير.. تحذير

البيتزا
البيتزا

يعتقد الكثير من الأشخاص أن تناول البيتزا لا يسبب أضرار صحية سوى السمنة وزيادة الوزن ولكنها فى الحقيقية تؤثر بشكل أكبر قد يصل للإصابة بأمراض القلب 

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قال الدكتور عادل الإتربي، أستاذ أمراض القلب بكلية الطب جامعة عين شمس، تحتوي البيتزا والدوناتس والأطعمة المقلية على نسبة كبيرة من الدهون المتحولة والصناعية والتى تدمر الصحة العامة بجانب تسببها فى السمنة.

وأضاف " لإتربي" في تصريحات ببرنامج يحدث في مصر على قناة إم بي سي مصر، أن الدهون المتحولة تتسبب فى حدوث ارتفاع الكوليسترول السبب الرئيسي لأمراض القلب والشرايين وتحتوى البيتزا على قدر عالى منها لذا يجب تجنب تناولها قدر الإمكان.

وكشف الأتربي أن الدهون المتحولة تنقسم لنوعين الأول: متحول طبيعي من الحيوانات ومنتجاتها والنوع الآخر صناعي والنوع الأخير هو ما يشكل خطورة كبيرة على الصحة.

انواع الدهون المتحولة

مشيرا إلى أن اشهر أنواع الدهون المتحولة هى السمن الصناعية التى يعالج فيها الزيت النباتي بالهيدروجين لتتحول للسمن النباتي المستخدم فى معظم المطابخ خاصة الأكلات الجاهزة مثل البيتزا والدونتس لذا ينصح بتجنبها بأكبر قدر.

 وأوضح أن الدهون المتحولة لاتوجد فى البيتزا أو السمن لصناعي فقط بل وفى الأغذية المعلبة بالكامل، والمكسرات المعبأة والمحفوظة والأطعمة المقلية والسريعة

للأسف حتى الآن لم يلتزم المصريين بخطة منظمة الصحة العالمية فى اعداد الطعام والالتزام بنسبة إضافة الدهون المتحولة الصحية  2% على عكس بعض الدول التى منعت استخدامها نهائيا

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