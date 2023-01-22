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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

في 5 دقائق.. أسرع طريقة لتحضير البيتزا

بيتزا
بيتزا

تعد البيتزا من الأكلات المميزة، ويفضل الكثير من الأشخاص تناولها بشكل مختلف، ولذلك نقدم لك طريقة سهلة وبسيطة لتحضير البيتزا في المنزل.

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مكونات البيتزا

٢ ملعقة صغيرة خميرة 

٢ ملعقة كبيرة عسل

كوب ماء دافئ

٣ كوب ونصف دقيق

٢ ملعقة كبيرة زيت زيتون

ملعقة صغيرة ملح

5 ملاعق كبيرة صلصة بيتزا

زيتون

جبن موزاريلا

فطر

طريقة تحضير البيتزا

ذوبي الخميرة في الماء الدافئ ثم اتركي المكونات جانباً لحوالى 10 دقائق حتى تتفاعل المكونات.

ضيفي الدقيق، زيت الزيتون، الملح والعسل ثم اخلطي المكونات حتى تحصلي على عجينة لينة.

كوري العجينة بواسطة يديك ثم اتركي العجينة جانباً لحوالى دقيقتين حتى تتخمر.

إفردي العجينة على سطح صلب ثم ادهني العجينة بصلصة البيتزا ووزعي الزيتون، الفطور والجبن على الوجه.

أدخلي البيتزا الى فرن محمى مسبقا على حرارة 180 درجة مئوية لحوالى 15 دقيقة حتى تنضج

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