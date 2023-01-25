احتفالًا بـ عيد الشرطة 71 .. الداخلية تهدي أغنية بابا العزيز لأبناء الشهداء

عرضت فضائية "إكسترا نيوز" تقريرا عن أغنية بابا العزيز لأبناء الشهداء خلال حفل عيد الشرطة "71".

وأنتج قطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية، أغنية بابا العزيز أداء مجموعة من أبناء الشهداء خلال حفل عيد الشرطة 71.

وكان قطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية، أنتج أغنية بعنوان "أوفى الرجال" في إطار احتفالات وزارة الداخلية بعيد الشرطة الـ71.

وحضر الرئيس عبدالفتاح السيسي احتفالية وزارة الداخلية بعيد الشرطة "71"، بحضور اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وكبار المسئولين وأسر الشهداء ومصابى الشرطة.

وفي سياق متصل بعيد الشرطة وذكرى ثورة 25 يناير المجيدة، فقد هنأ فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووزارة الداخلية (قيادة وضباطا وأفرادا)، وجموع الشعب ‏المصري، بمناسبة عيد الشرطة وذكرى ثورة 25 يناير.

وأعرب الأزهر الشريف -في بيان- عن اعتزازه وتقديره لما قدَّمه رجال الشرطة البواسل من تضحياتٍ غالية وبذلوا أرواحَهم في سبيل حفظ الأمن والاستقرار والدفاع عن الوطن، فسطَّروا بذلك صفحة من صفحات الشرف والفخر في التاريخ المصري؛ لتظل هذه الذكرى تاريخا تتجدد معه عزيمة المصريين كل عام من أجل العمل والبناء والعطاء للوطن.

ونظمت مديريات الأمن، حفلات ترفيهية لعددٍ من الأطفال الأيتام وذوي القدرات الخاصة بمقار نوادي الشرطة بمختلف المحافظات، بمناسبة عيد الشرطة الـ71.

وتضمّنت الحفلات عروضا وفقرات فنية وترفيهية مختلفة، فضلا عن توزيع بعض الهدايا العينية والتذكارية على الأطفال لإدخال البهجة والسرور فى نفوسهم، وأعربوا عن سعادتهم بتلك الحفلات .

يأتي ذلك استمرارا للدور المجتمعي لوزارة الداخلية والتواصل مع فئات المجتمع ومشاركتهم الاحتفال بمختلف المناسبات الوطنية.