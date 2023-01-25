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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

غزو أوكرانيا خطأ.. بايدن: بوتين راهن على تفكيك الناتو لكن لم يحدث

بايدن
بايدن

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين كان يراهن على تفكيك حلف شمال الأطلسي "الناتو" لكن هذا لم يحدث، كما كان على خطأ بشنه هجومه على أوكرانيا.

وأضاف بايدن في كلمة له اليوم الأربعاء، أن الأمريكيين متحدون في الدعم العسكري لأوكرانيا، لافتًا إلى أن هدف واشنطن هو الحفاظ على وحدة أراضي كييف.

ولفت إلى أن واشنطن والعالم متحدون في التصدي لحرب موسكو بكييف، مؤكدًا أنه وأوروبا لا يهددون روسيا.

وأعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الأربعاء، إرسال 31 دبابة من طراز “أبرامز” إلى أوكرانيا، مما يعكس تلبية الإدارة الأمريكية لطلبات كييف للحصول على الدبابات الحديثة.

وقال بايدن: “دبابات أبرامز هي الأفضل في العالم، وهذه قدرة هائلة جديدة ستحصل عليها أوكرانيا لتعزيز دفاعاتها على المدى الطويل”، مشيرا إلى أنه سيتم شراء الدبابات من خلال تمويل مبادرة المساعدة الأمنية لأوكرانيا.

ووجه الشكر للمستشار الألماني أولاف شولتس على تعزيزه الجهود الجماعية لدعم أوكرانيا، لافتًا إلى أنه "ساهم في توحيد كلمتنا جميعًا".

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