جوارديولا: لو طلبني برشلونة سأذهب لتدريب الفريق

وصف الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، علاقة حبه لبرشلونة بعلاقة حب مواطنه ميكيل أرتيتا لفريقه أرسنال.

ويستعد فريق مانشستر سيتي لمواجهة أرسنال في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، غدًا الجمعة.

وسبق لـ أرتيتا وأن عمل كمدرب مساعد لـ جوارديولا في مانشستر سيتي، قبل أن يتولى مهمة تدريب فريق أرسنال.

وقال جوارديولا في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة:"عندما كان أرتيتا يعمل معي، سجلنا الكثير من الأهداف وكان يقفز ويحتفل دائمًا ، إلا ضد فريق. قفزت واحتفلت واستدرت وكان جالسًا، كان ذلك الفريق هو أرسنال".

وأضاف:" ثم أدرك وقلت "هذا الصبي يحب أرسنال"، إنه مثلي ، إذا كنت مدربًا هنا، أي فريق، وقام برشلونة بطلبي، سأذهب إلى برشلونة، إنه فريقي".

واختتم قائلًا:"كل شخص لديه أحلام وأنا أعلم أنه ذهب إلى ناديه ، النادي الذي كان يحلم به. كان من مشجعي أرسنال بسبب اللعب هناك ، وكان قائدًا وأحب هذا النادي، لهذا السبب لم أرغب في الإبقاء على أرتيتا عندما حصل على عرض من أرسنال، لم أكن أريد أن أعارض. الحياة أقصر من اللازم. عليك أن تطير."

وينتهي عقد جوارديولا مع مانشستر سيتي عام 2025.