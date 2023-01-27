أسعار الدولار اليوم الجمعة 27 يناير 2023

شهد سعر الدولار ارتفاعات فى البنوك العاملة في مصر على مدار تعاملات الأسبوع في حين تراجعت أسعار الذهب.

ننشر سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى خلال مستهل تعاملات اليوم الجمعة 27 يناير 2023 وفقا لآخر تحديث فى البنوك العاملة فى مصر.

وارتفع سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزي المصري بقيمة 29 قرشا على مدار تعاملات الأسبوع ليسجل نحو 29.86جنيه للشراء و 29.94جنيه للبيع.

سعر الدولار الأمريكي

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الخميس فى بنك مصرف أبوظبى الاسلامي نحو 29.90جنيه للشراء و 29.94جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنوك العاملة فى مصر

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنوك (العقاري المصري العربي ، الأهلى المتحد،قطر الوطني QNB ، الإسكندرية،كريدى اجريكول،ميد بنك ،العربى الافريقى الدولى،أبوظبي التجاري ،بلوم ، اتش اس بى سى HSBC،البركة ،أبوظبى الاول FAB، الامارات دبي الوطني،قناة السويس،المصرف العربي الدولي،المصرف المتحد،فيصل الإسلامى،التجارى الدولي CIB ،المشرق،الكويت الوطني) نحو 29.84جنيه للشراء و 29.94جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنوك ( الأهلى ،مصر ، التنمية الصناعية) نحو 29.74جنيه للشراء و 29.84جنيه للبيع .

أعلى سعر شراء الدولار اليوم الخميس

ويقدم مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر شراء الدولار مسجلا 29.90جنيه للشراء.

ارتفاع الدولار عالميا

وعالميا ارتفع سعر الدولار أمام سلة العملات وسط تداولات هادئة مع ترقب المستثمرين قرار السياسة النقدية من مجلس الاحتياطي الفيدرالي المقرر الأسبوع المقبل، بينما هبط اليورو من قرب أعلى مستوى في 9 أشهر.

وبحسب تقرير عبر وكالة أنباء “سي ان بي سي عربية”، تراجع سعر اليورو 0.12% مقابل الدولار إلى 1.088 دولار، وهو ما يقل قليلاً عن مستوى 1.093 دولار الذي وصل إليه يوم الجمعة الماضية، والذي كان أعلى مستوى منذ أوائل مايو.

ورفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي منتصف شهر ديسمبر الماضي، أسعار الفائدة بمعدل 50 نقطة أساس (ما يصل إلى 4.25 -4.5 بالمئة) وذلك للمرة الرابعة على التوالي.

وأظهرت توقعات مجلس الاحتياطي الفيدرالي أن سعر الفائدة الرئيسي للبنك قد يتعدى 5 في المئة سنويا من الآن.