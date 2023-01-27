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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نادين الراسي تثير إعجاب جمهورها بدون مكياج .. صور

نادين الراسي
نادين الراسي

خطفت الفنانة اللبنانية نادين الراسي الأنظار في أحدث ظهور لها، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". 
 

وتألقت نادين الراسي، باطلالة جذابة مُرتدية فستانًا مكشوفًا باللون الأسود، واعتمدت ملامحها ملامحها الجميلة بدون مكياج، مع تسريحة شعر مميزة، نالت اعجاب متابعيها.

IMG_٢٠٢٣٠١٢٦_٠٠٠٨٥٣
IMG_٢٠٢٣٠١٢٦_٠٠٠٨٥٣

يذكر أن آخر أعمال نادين الراسي مسلسل "بيروت 303" دراما مشتركة (سورية – لبنانية)، تدور أحداثها عقب حادث تحطم طائرة افتراضية للرحلة الرقم 303 المتجهة من إسطنبول إلى بيروت، لتبدأ بعدها قصة مملوءة بالأحداث المروّعة والمفاجآت غير المتوقعة.


ويشارك في بطولة المسلسل النجمان عابد فهد وسلافة معمار، إلى جانب الفنانين: نادين الراسي ومعتصم النهار وجيري غزال، والعمل من تأليف سيف رضا حامد، وإخراج إيلي السمعان وإنتاج شركة الصباح.


بدأت نادين الراسي مسيرتها عارضة أزياء، وظهرت كموديل في عدد كبير من الكليبات الغنائية، ثم انتقلت لعالم التمثيل، ومن أبرز أعمالها "حدوتة حب، زوج تحت الإقامة الجبرية، جريمة شغف".

IMG_٢٠٢٣٠١٢٦_٠٠٠٨٥٣
IMG_٢٠٢٣٠١٢٦_٠٠٠٨٥٣
إطلالة جذابة الفنانة اللبنانية احدث ظهور لها نادين الراسي تثير اعجاب جمهورها

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