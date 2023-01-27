نشرة الفن.. زواج خطيب أروى جودة التركي السابق وسلمى حايك بإطلالة رانيا يوسف في هوليوود

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية والعالمية، أبرزها زواج خطيب أروى جودة التركي وإطلالة جريئة للفنانة سلمى حايك على طريقة رانيا يوسف وجورج وسوف في السعودية برفقة أبنائه.
قطار Avatar لا يتوقف.. تخطى إيرادات فيلم Avengers: Infinity War
يبدو أن قطار إيرادات فيلم Avatar الجديد لن يتوقف قريبا، وذللك بعدما تخطي أرقام فيلم Avengers: Infinity War، بعد يومين من كسره حاجز الـ 2 مليار دولار في شباك التذاكر العالمي.
رانيا يوسف ستايل .. فستان سلمى حايك بدون بطانة في عرض فيلمها الجديد
ظهرت الممثلة المكسيكية سلمى حايك، بإطلالة شبه عارية في العرض الخاص والأول لفيلمها الجديد Magic Mike's Last Dance، الذي تشارك في بطولته مع تشانينج تاتوم وماثيو ماكونهي.
دلال عبد العزيز ولا سمير غانم.. تعرف على صورة خلفية هاتف إيمي
ما زالت الفنانة إيمي سمير غانم متعلقة بحالة الحزن التي انتابتها فور رحيل والدها الفنان سمير غانم، ولحقته والدتها الفنانة دلال عبد العزيز، خلال أيام قليلة.
من أيام "بنات سوبر مان".. شيري عادل تكشف تفاصيل علاقتها بطارق صبري
كشفت الفنانة شيري عادل كواليس ارتباطها وعقد قرانها على الفنان طارق صبري، في مفاجأة للوسط الفني وجمهورها منذ حوالي شهرين.
فارق العمر صادم .. خطيب أروى جودة السابق أوزجان دينيز يتزوج للمرة الثانية
احتفل الممثل التركي أوزجان دينيز بزواجه للمرة الثانية على مصممة الأزياء الإيرانية سمر دادكر في حفل عائلي بسيط، بعد سنوات من انفصاله عن الممثلة المصرية أروى جودة.
بعد رحيل وديع .. تركي آل الشيخ يستقبل جورج وسوف ونجليه في المملكة
استقبل المستشار تركي آل الشيخ الفنان جورج وسوف ونجليه جونيور وحاتم، في المملكة العربية السعودية، بعد حوالي شهر من رحيل نجله وديع.