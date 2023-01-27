نشرة الفن.. زواج خطيب أروى جودة التركي السابق وسلمى حايك بإطلالة رانيا يوسف في هوليوود

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية والعالمية، أبرزها زواج خطيب أروى جودة التركي وإطلالة جريئة للفنانة سلمى حايك على طريقة رانيا يوسف وجورج وسوف في السعودية برفقة أبنائه.

يبدو أن قطار إيرادات فيلم Avatar الجديد لن يتوقف قريبا، وذللك بعدما تخطي أرقام فيلم Avengers: Infinity War، بعد يومين من كسره حاجز الـ 2 مليار دولار في شباك التذاكر العالمي.

ظهرت الممثلة المكسيكية سلمى حايك، بإطلالة شبه عارية في العرض الخاص والأول لفيلمها الجديد Magic Mike's Last Dance، الذي تشارك في بطولته مع تشانينج تاتوم وماثيو ماكونهي.

ما زالت الفنانة إيمي سمير غانم متعلقة بحالة الحزن التي انتابتها فور رحيل والدها الفنان سمير غانم، ولحقته والدتها الفنانة دلال عبد العزيز، خلال أيام قليلة.

كشفت الفنانة شيري عادل كواليس ارتباطها وعقد قرانها على الفنان طارق صبري، في مفاجأة للوسط الفني وجمهورها منذ حوالي شهرين.

احتفل الممثل التركي أوزجان دينيز بزواجه للمرة الثانية على مصممة الأزياء الإيرانية سمر دادكر في حفل عائلي بسيط، بعد سنوات من انفصاله عن الممثلة المصرية أروى جودة.

استقبل المستشار تركي آل الشيخ الفنان جورج وسوف ونجليه جونيور وحاتم، في المملكة العربية السعودية، بعد حوالي شهر من رحيل نجله وديع.