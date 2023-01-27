موقف الزمالك النهائي من التعاقد مع عبد الله السعيد

أكد سيد مرعي، وكيل اللاعبين، أن خط التفاوض بين الزمالك وعبد الله السعيد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية لا يزال موصول بين الطرفين ولم يتم غلقه.

وأوضح «مرعي» في تصريحات تلفزيونية أن المفاوضات لا تزال مستمرة ولم تغلق بين الجانبين لانضمام لاعب نادي بيراميدز لصفوف الزمالك في الفترة المقبلة.

وفي ذات الإطار أوضح وكيل اللاعبين أنه من المنتظر أن ينضم لاعبين من الذي يملك وكالتهم لصفوف الزمالك قبل غلق باب الانتقالات الشتوية الجارية حاليًا، رافضًا الإفصاح عن الأسماء المرشحة لصفوف الفريق.

مرعي :لا يوجد بنود في عقد محمود علاء، مدافع الزمالك

وفي إطار متصل، أكد مرعي أنه لا يوجد بنود في عقد محمود علاء، مدافع الزمالك المعار لنادي الاتحاد السكندري، يتيح إعادته لصفوف الزمالك، موضحًا أنه عندما تم وضع العقد كوكيل له لم يوجد به هذا البند عكس زميله محمود شبانة الذي أعير لسموحة فهو وضع بند في عقده يسمح بعودته من جديد للزمالك.