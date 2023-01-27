عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تفاعل كبير من زوار معرض الكتاب مع أنشطة جناح وزارة التضامن الاجتماعي

صدى البلد

شهد جناح وزارة التضامن الاجتماعي في الدورة الـ 54 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب التي تقام تحت رعاية رئيس الجمهورية في الفترة من 25 يناير حتى 6 فبراير المقبل، وذلك بمركز مصر للمعارض الدولية، إقبالًا كبيرا من الزوار الذين تفاعلوا  مع الأنشطة  التفاعلية والبرامج المقدمة بالجناح.
 
وتتضمن مشاركة وزارة التضامن الاجتماعي في معرض القاهرة الدولي للكتاب جناحًا  تستعرض فيه أبرز الأنشطة والبرامج التي تقدمها للمواطنين وكذلك الرسائل التي يقدمها برنامج "وعي للتنمية المجتمعية" من خلال  استعراض أفلام قصيرة وفيديوجرافات توعوية ومواد مطبوعة عن القضايا التنموية التي تعمل عليها الوزارة، وتستعرض أنشطة التربية الأسرية الإيجابية، وكذلك تنمية الطفولة المبكرة من خلال تنفيذ أنشطة فنية وترفيهية لتنمية ذكاء الطفل ،بالإضافة إلي التطوع ودور الشباب في رفع الوعي المجتمعي، حيث يرسل المواطن رسالة مجانية تحمل اسم كلمة تطوع علي رقم 1442 للتطوع في برنامج وعي لتنمية التوعية المجتمعية.
 
كما يتضمن جناح وزارة التضامن الاجتماعي استعراض جهود المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية " مودة" والذي يعمل على تأهيل المقبلين للزواج، بالإضافة إلى جهود مشروع الحد من الزيادة السكانية بين الأسر المستفيدة من مشروع "2 كفاية"، وجهود صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، بالإضافة إلى معروضات  "ديارنا" لعدد من الأسر المنتجة، والتي تتميز كونها جزءاً أصيلًا من التراث وعراقة الصناعة، خاصة أن عدد مراكز الأسر المنتجة يزيد على 400 مركز  و14 ألف أسرة منتجة.
 
الجدير بالذكر أن  الدورة  الحالية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام  تقام تحت شعار: على "اسم مصر- معًا: نقرأ.. نفكر.. نبدع" ،وتحل  المملكة الأردنية الهاشمية كضيف شرف، وتم اختيار الكاتب صلاح جاهين ليكون شخصية المعرض هذا العام، والكاتب كامل كيلاني شخصية معرض كتاب الأطفال.

IMG-20230127-WA0027
IMG-20230127-WA0027
IMG-20230127-WA0026
IMG-20230127-WA0026
IMG-20230127-WA0025
IMG-20230127-WA0025
IMG-20230127-WA0024
IMG-20230127-WA0024
IMG-20230127-WA0023
IMG-20230127-WA0023
IMG-20230127-WA0022
IMG-20230127-WA0022
IMG-20230127-WA0021
IMG-20230127-WA0021
IMG-20230127-WA0020
IMG-20230127-WA0020
IMG-20230127-WA0019
IMG-20230127-WA0019
IMG-20230127-WA0016
IMG-20230127-WA0016
IMG-20230127-WA0012
IMG-20230127-WA0012
IMG-20230127-WA0014
IMG-20230127-WA0014
IMG-20230127-WA0013
IMG-20230127-WA0013
IMG-20230127-WA0015
IMG-20230127-WA0015
IMG-20230127-WA0028
IMG-20230127-WA0028
IMG-20230127-WA0029
IMG-20230127-WA0029

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أخبار الرياضة.. مرتضى منصور يعلن عودة فيريرا للزمالك ..أزمة صحية للخطيب.. كواليس مفاوضات الزمالك مع موسيماني

الدولار هينزل 5 جنيهات خلال هذا التوقيت.. ومفاجأة في سعره اليوم بالبنوك

5 علامات بكيس النسكافيه المغشوش ببودرة البلاط

شاهد|اعترافات مرعبة عن الدجاج والناجتس المباع بالأسواق

عيار 21 يتراجع 200 جنيه الآن.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم بمصر

بشرى لعشاق الأهلي.. تطور جديد في أزمة غرامة كهربا لـ الزمالك

الزمالك يحسم صفقة سوبر .. طارق السيد يكشف التفاصيل | شاهد

شوبير يعلن عن أول صفقات الزمالك في الميركاتو الشتوي

ترشيحاتنا

تزود صالات الركاب بوحدات شحن المحمول.. افتتاح محطة طاقة شمسية بمطار القاهرة

أسعار النفط العالمية تواصل مكاسبها للأسبوع الثاني

ارتفاع أسعار النفط بدعم بيانات اقتصادية أمريكية قوية

إجراءات جديدة لـ توثيق عقد الزواج والطلاق 2023 والرسوم المطلوبة.. تفاصيل

عبدالله جمعة و فتوح.. مفاجأة سارة لـ عشاق الزمالك قبل لقاء فيوتشر

131 ألف زائر أمس.. فتح أبواب معرض الكتاب للجمهور من العاشرة صباحًا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سبب وفاة الداعية السعودي عبدالله بانعمة.. أعراض صادمة

هترجعها لطبيعتها.. 7 أطعمة تعالج تلف الأعصاب

مبتعرفش تواجه.. 4 أبراج تجنبها في المواقف

بدل حياة الملايين وهو مشلول.. وفاة الداعية السعودي عبدالله بانعمة تشعل السوشيال ميديا

فيديو

معجزة.. كيف أنقذ صيدلي طفلا من الموت| فيديو جراف

4 ألقاب .. ماذا قال لاعبو لاعبو الزمالك عن رحيل فيريرا/ فيديو جراف

119 مليار دولار.. من هو الهندي جوتام أداني خامس أغنى رجل بالعالم/ فيديو جراف

عودة فتوح وجمعة.. مفاجآت أسامه نبيه قبل مباراة الزمالك وفيوتشر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

صناعة العبيد

مني أحمد

الشرطة المصرية عهد وتضحيات

عبد المعطى أحمد

ماذا جنينا من 25 يناير؟

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 33

سيف محمود

ثلاثية الرئيس والحقيقة الغائبة عن البعض

أحمد سالم

ضمائر اعتزلت الإنسانية

نهال علام

حب وكراهية

عمر الأحمد

الأصولية لم تغادر أوروبا

اﻟﻤﺰﻳﺪ