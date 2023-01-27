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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

في يومه الثاني| إقبال كبير على معرض الكتاب.. فيديو وصور

معرض الكتاب الدولي
معرض الكتاب الدولي

شهد معرض القاهرة الدولي للكتاب، اليوم الجمعة الموافق 27 من يناير الجاري، إقبال كبير من قبل المواطنين في ثاني أيام المعرض. 

 

وفتح معرض القاهرة الدولي للكتاب أبوابه للمواطنين منذ الساعة 10 صباح اليوم، وتفاعل زوار معرض الكتاب مع الفقرات الترفيهية والثقافية المختلفة، التي يعقدها معرض الكتاب.

 

ورصدت عدسة “صدى البلد” صورًا لعدد من فعاليات معرض الكتاب اليوم، ومدي تفاعل زوار معرض الكتاب مع الفعاليات الثقافية والترفيهية داخل المعرض.  

 

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وبلغ عدد زوار معرض القاهرة الدولي  للكتاب في اليوم الأول  أمس 131250 زائرا، ويحل على الدورة الحالية المملكة الأردنية الهاشمية ضيف الشرف، والكاتب الكبير يحيى حقي شخصية المعرض، وتشارك في الدورة الحالية 1047 دار نشر.

وقال إسلام بيومى مدير معرض القاهرة الدولى للكتاب، إن هناك مفاجآت يشهدها  معرض الكتاب فى هذا العام، فى دورته ال ٥٤، و أن هناك كتب حديثة للغاية فى المعرض كان عليها إقبال شديد، مضيفا أن معرض الكتاب مهم للجميع كقوة مصر الناعمة.

وأضاف مدير معرض  الكتاب، خلال حواره مع الإعلامي جابر القرموطي ببرنامج مانشيت المذاع على فضائية السى بى سي، أن هذا العام يشهد إنضمامات عديدة من المبادرات للمعرض منها مبادرة التضامن الاجتماعي للعام الثانى على التوالى لها، و مبادرة المخدرات، و مبادرة التنمية المحلية، و مبادرة أيادى مصر،  و أيضا  المنحة الإلكترونية التى تعرض المنتجات التراثية و اليدوية، و تسويقها، و ايضا مبادرة البريد للعام الثاني لها على التوالى لمشاركتها  فى المعرض.
ونوه إسلام بيومى، إلى أن هناك إهتمام كبير من قبل الدولة لمعرض القاهرة الدولى للكتاب، لاهميته على مستوى الوطن العربى بالكامل.
وأشاد بيومى، بتوافد أعداد غفيرة غير متوقعة، من الجمهور من الصباح  الباكر على معرض الكتاب، منتظرين افتتاحه.

https://fb.watch/ijsswNZqbb/?mibextid=v7YzmG

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