عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أصيب بالشلل من 32 سنة..

وفاة الداعية عبد الله بانعمة تثير الحزن بالسعودية والآلاف يودعونه

الداعية عبد الله
الداعية عبد الله بانعمة

شارك آلاف المصلين بعد صلاة الجمعة اليوم، بالمسجد النبوي بالمدينة المنورة، في تشييع الداعية عبدالله بن عمر بانعمة، والذي ووري جثمانه بمقبرة البقيع بعد أربعة أشهر من معاناته مع المرض.

 

وكان قد تعرض "بانعمه" قبل 32 عامًا لحادث أثناء قيامه بالسباحة، ما أدى إلى شلل جميع أجزاء جسمه، وقد عمل في الدعوة إلى الله، حيث لا يتحرك من جسده إلا لسانه، وقد نجح في جذب قلوب الناس لحسن تعامله وصفاء دعوته ونقاء سريرته.

 

وقال "بانعمه"، في معرض قصة له مسجلة قبل عدة أعوام، إنه كان يدخن، وعندما سأله والده حلف بالله أنه لا يدخن، فقال له والده الله يكسر رقبتك إن كنت تدخن، ولم يمض على الحادث الذي بسببه شل كامل جسمه إلا عدة أيام؛ حيث ذهب للسباحة مع أصحابه ونزل داخل الماء، لكنه لم يخرج إلا محمولاً على الأيدي.

سبب وفاة الداعية السعودي عبدالله بانعمة.. أعراض صادمة

بدل حياة الملايين وهو مشلول.. وفاة الداعية السعودي عبدالله بانعمة تشعل السوشيال ميديا

السعودية المسجد النبوي السوشيال ميديا صلاة الجمعة الداعية السعودي الداعية السعودي عبدالله بانعمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أخبار الرياضة.. مرتضى منصور يعلن عودة فيريرا للزمالك ..أزمة صحية للخطيب.. كواليس مفاوضات الزمالك مع موسيماني

5 علامات بكيس النسكافيه المغشوش ببودرة البلاط

اتظلمت..منى فاروق تكشف لأول مرة مفاجأة صادمة عن أزمة فيديوهاتها

الدولار هينزل 5 جنيهات خلال هذا التوقيت.. ومفاجأة في سعره اليوم بالبنوك

يقيد محليا وأفريقيا.. الزمالك يحسم أولى صفقات الميركاتو الشتوي.. تفاصيل

بشرى لعشاق الأهلي.. تطور جديد في أزمة غرامة كهربا لـ الزمالك

رد ناري من مرتضى منصور على هجوم حسين لبيب

تعليق أسامة نبيه عن عودة فيريرا لنادي الزمالك.. تعرف عليه

موضوعات متعلقة

بيان عاجل من الخارجية السعودية بعد الهجوم على سفارة أذربيجان بـ طهران

السعودية .. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم الجمعة

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي يجتمع بكبار رموز الاقتصاد ورجال الأعمال في أذربيجان

إيران تخلي سفارتها في أذربيجان.. تفاصيل

الصوت الأخير لراديو BBC بالعربي.. كيف استرجع المصريون ذكرياتهم معه؟

بحضور مفتى الجمهورية.. وزير الداخلية يؤدى صلاة الجمعة بمسجد الشرطة.. صور

روسيا تكذب تصريحات وزير الخارجية الأوكراني بشأن المفاوضات المستقبلية

بسبب البامبرز.. تفاصيل صادمة وراء وفاة رضيعة وإلقائها في القمامة بحلوان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جرثومة المعدة.. الأعراض وطرق العلاج والوقاية

تجنبهم فورا.. 4 أبراج ترى الزواج هروبا من المسؤلية المالية

قبل ما تشرب.. شاهد الفرق بين النسكافية المغشوش والأصلي بعد التحضير

أكل فاسد وأسماك محرمة دوليا.. صاحبة مطعم تكشف تفاصيل مرعبة

فيديو

كشف موهبته الغنائية بالدوم.. لن تصدقوا من هو حفيد الفنان محمود شكوكو

ظاهرة غريبة في طقس اليوم.. تحذير من الأرصاد.. فيديو

تراجع كبير في أسعار الذهب اليوم واستقرار الدولار.. فيديو

مش هتشتروه تانى.. تعرف على أضرار ناجتس الدجاج.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

صناعة العبيد

مني أحمد

الشرطة المصرية عهد وتضحيات

عبد المعطى أحمد

ماذا جنينا من 25 يناير؟

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 33

سيف محمود

ثلاثية الرئيس والحقيقة الغائبة عن البعض

أحمد سالم

ضمائر اعتزلت الإنسانية

نهال علام

حب وكراهية

عمر الأحمد

الأصولية لم تغادر أوروبا

اﻟﻤﺰﻳﺪ