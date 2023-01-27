وفاة الداعية عبد الله بانعمة تثير الحزن بالسعودية والآلاف يودعونه

أصيب بالشلل من 32 سنة..

شارك آلاف المصلين بعد صلاة الجمعة اليوم، بالمسجد النبوي بالمدينة المنورة، في تشييع الداعية عبدالله بن عمر بانعمة، والذي ووري جثمانه بمقبرة البقيع بعد أربعة أشهر من معاناته مع المرض.

وكان قد تعرض "بانعمه" قبل 32 عامًا لحادث أثناء قيامه بالسباحة، ما أدى إلى شلل جميع أجزاء جسمه، وقد عمل في الدعوة إلى الله، حيث لا يتحرك من جسده إلا لسانه، وقد نجح في جذب قلوب الناس لحسن تعامله وصفاء دعوته ونقاء سريرته.

وقال "بانعمه"، في معرض قصة له مسجلة قبل عدة أعوام، إنه كان يدخن، وعندما سأله والده حلف بالله أنه لا يدخن، فقال له والده الله يكسر رقبتك إن كنت تدخن، ولم يمض على الحادث الذي بسببه شل كامل جسمه إلا عدة أيام؛ حيث ذهب للسباحة مع أصحابه ونزل داخل الماء، لكنه لم يخرج إلا محمولاً على الأيدي.