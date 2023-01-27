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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رضا شحاتة يعلن تشكيل الداخلية لمواجهة الإسماعيلي في الدوري

مباراة الإسماعيلي
مباراة الإسماعيلي والداخلية

أعلن رضا شحاتة المدير الفني للفريق الأول للكرة بنادي الداخلية تشكيل الفريق لمواجهة الإسماعيلي فى المباراة المقرر إقامتها بعد قليل فى إطار منافسات بطولة الدورى الممتاز.

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جاء تشكيل فريق الداخلية لمواجهة نظيره الإسماعيلي على النحو التالي: 

رضا السيد لحراسة المرمى
وخط الدفاع من اليمين الى الشمال احمد سيد عبد النبي ومحمد نجيب وبركات حجاج وعبد العزيز السيد 
وخط الوسط كريستوفر وسيرجي اريك وعيسي عبد الله وسمير فكري وخط الهجوم فراس سواك وحسين رجب.

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فيما جاء بدلاء الداخلية على النحو التالي: 

محمد مجدي ومحمود عزت وأحمد محمود ومؤمن عاطف وأحمد داهش والان كامبادي والفريد ومحمد خليفة نصير ومصطفى فوزي.

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