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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط 14 قطعة سلاح ناري في حملة أمنية بالقليوبية

قوات الشرطة
قوات الشرطة

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت دوائر جميع الأقسام والمراكز بنطاق المديرية.

أسفرت جهود الحملة عن ضبط (14) قطعة سلاح نارى وأبيض و ضبط (25) قضية إتجار فى المواد المخدرة ضُبط خلالها ( كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة) بحوزة (31) متهم لعدد (16) منهم معلومات جنائية وتنفيذ (7536) حكم قضائى متنوع.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك فى إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها وإستهداف وضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين .

أمن القليوبية مديرية أمن القليوبية مكافحة المخدرات سلاح قطاع الأمن العام الأسلحة النارية

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