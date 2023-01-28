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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

طارق صبري : كنت رافض الزواج وشيري عادل غيرت رأيي

طارق صبري وشيري عادل
طارق صبري وشيري عادل

حل الفنان طارق صبري وزوجته الفنانة شيري عادل ضيوف على أحدي البرامج التليفزيونية ، حيث كشفا العديد من الكواليس عن زواجهما . 

وقال طارق صبري : كنت ضد فكرة الزواج ولم يكن داخل حساباتي ، وكنت على يقين أنني لن أتخذ تلك الخطوة الا فى حالة وجود حب شديد ، وهذا لم يكن يحدث ، الا ان جاءت شيري عادل وغيرت ذلك . 

وتابع طارق صبري : شيري عادل غيرت كثيراً فى فانا لم أكن أحب الاطفال ، خاصة فى سن صغير .

شيري عادل: لن احتفل بزفافي على طارق صبري إلا بحضور بشرى وإلهام شاهين

من أيام "بنات سوبر مان".. شيري عادل تكشف تفاصيل علاقتها بطارق صبري

مسلسل جروب الدفعة 
 

وتشارك شيري عادل في مسلسل جروب الدفعة المقرر طرحه قريبا

مسلسل جروب الدفعة، تأليف ورشة مصنع الحكايات، معالجة درامية وإشراف على الكتابة باسم شرف ودعاء عبدالوهاب، سيناريو وحوار عمرو أبوزيد، نسمة سمير، ومحمد علوش، ومن إخراج محمد عبدالسلام.


ويشارك في مسلسل جروب الدفعة، الذي يتكون من 15 حلقة، ويناقش بعض قضايا الشباب وأحلامهم، خصوصا في مرحلة ما بعد التخرج، وهو من بطولة شيري عادل، ميدو عادل، عمرو وهبة، ولاء الشريف، بسمة داوود، فضلا عن عدد من الممثلين الشباب.

شيرى عادل طارق صبري الفنانة شيرى عادل إلهام شاهين الفنان طارق صبري عمرو وهبة

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