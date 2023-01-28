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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة و الصحة| علامات تكشف البيكنج بودر الأصلي من المغشوش.. أبراج ليست أنانية.. 10 خطوات للتخلص من الوزن الزائد

البيكنج بودر
البيكنج بودر

نشر موقع صدى البلد، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار من خلال التقرير التالي:

علامات تكشف البيكنج بودر الأصلي من المغشوش

تداول رواد مواقع التواصل الأجتماعي، خلال الأيام الماضية فيديو يكشف عن نوع شهير من البيكنج بودر مغشوش يباع بالأسواق وهو ما أثار حالة من الجدل.

وكشف الفيديو عن تعبئة أكياس البكينج بودر بمكونات و بطريقة غير أدمية و لا تصالح للشراء و استخدمها في المطبخ.

جمال شعبان يكشف عن 10 خطوات للتخلص من الوزن الزائد

الوزن الزائد من أكثر الأمور التي أصبحت يعاني منها الكثير من الأشخاص، وذلك لعدة أسباب منها ممارسة بعض العادات اليومية و الغذائية الخاطئة التي تؤدي إلي السمنة و الوزن الزائد.

وجود ألم في هذه الأجزاء من الجسم يشير للإصابة بمرض خطير| احذر

من العلامات الكلاسيكية لأمراض القلب الشعور بعسر الهضم، غالبًا ما يربط الأشخاص عدم الارتياح بعسر الهضم لأنه أمر شائع، عدم الارتياح على شكل إحساس بالحرقان في الصدر أو المعدة هو مؤشر على مشكلة متعلقة بالقلب على الرغم من أنه يكاد يكون من المستحيل معرفة ما إذا كانت مرتبطة بالقلب أم أنها مشكلة في الجهاز الهضمي، لذا يجب المساعدة الطبية دون أي تأخير.

بيحبوا الناس والخير للغير.. أبراج ليست أنانية.. هل أنت منهم؟

يحاول الجميع تقريبًا العيش من خلال التمسك بالنوايا النقية ، لكن البعض فقط يحاول مواكبة ذلك، يضيع معظم الأشخاص في هذه العملية ويتحولون إلى أشخاص أنانية ، بينما يصبح البعض نكران الذات ويحاولون دائمًا تحفيز الأشخاص من حولهم.
 

البيكنج بودر الأصلي خطوات للتخلص من الوزن الزائد أبراج ليست أنانية

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