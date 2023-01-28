نشرة المرأة و الصحة| علامات تكشف البيكنج بودر الأصلي من المغشوش.. أبراج ليست أنانية.. 10 خطوات للتخلص من الوزن الزائد

نشر موقع صدى البلد، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار من خلال التقرير التالي:

تداول رواد مواقع التواصل الأجتماعي، خلال الأيام الماضية فيديو يكشف عن نوع شهير من البيكنج بودر مغشوش يباع بالأسواق وهو ما أثار حالة من الجدل.

وكشف الفيديو عن تعبئة أكياس البكينج بودر بمكونات و بطريقة غير أدمية و لا تصالح للشراء و استخدمها في المطبخ.

الوزن الزائد من أكثر الأمور التي أصبحت يعاني منها الكثير من الأشخاص، وذلك لعدة أسباب منها ممارسة بعض العادات اليومية و الغذائية الخاطئة التي تؤدي إلي السمنة و الوزن الزائد.

من العلامات الكلاسيكية لأمراض القلب الشعور بعسر الهضم، غالبًا ما يربط الأشخاص عدم الارتياح بعسر الهضم لأنه أمر شائع، عدم الارتياح على شكل إحساس بالحرقان في الصدر أو المعدة هو مؤشر على مشكلة متعلقة بالقلب على الرغم من أنه يكاد يكون من المستحيل معرفة ما إذا كانت مرتبطة بالقلب أم أنها مشكلة في الجهاز الهضمي، لذا يجب المساعدة الطبية دون أي تأخير.

يحاول الجميع تقريبًا العيش من خلال التمسك بالنوايا النقية ، لكن البعض فقط يحاول مواكبة ذلك، يضيع معظم الأشخاص في هذه العملية ويتحولون إلى أشخاص أنانية ، بينما يصبح البعض نكران الذات ويحاولون دائمًا تحفيز الأشخاص من حولهم.

