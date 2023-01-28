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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الامن العام يحرر شابا بعد اختطافه بالشرقية

صدى البلد

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول العاشر من رمضان بمديرية أمن الشرقية من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) بقيام (4) أشخاص يستقلون سيارتين (ربع نقل - ملاكى) بإختطاف نجله (سن 16) حال تواجده أسفل العقار محل سكنه وفروا هاربين وإتهم شخصان مُحددان بأنهما وراء إرتكاب الواقعة لوجود خلافات مالية بينهم.

 تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية أسفرت جهوده من خلال إستخدام التقنيات الفنية الحديثة عن أن وراء إرتكاب الواقعة (6 أشخاص - مقيمين بدائرة مركز شرطة بلبيس وقسم شرطة ثالث العاشر بالشرقية).

 عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم وبحوزتهم السيارتين المستخدمتان فى إرتكاب الواقعة وتحرير المختطف من مكان إحتجازه بإحدى المزارع المهجورة بدائرة مركز شرطة بلبيس وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة لوجود خلافات مالية بين أحدهم ووالد الشاب.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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