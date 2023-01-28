القبض على شخص حول مسكنه إلى مصنع حشيش في القليوبية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ملاحقة وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة .

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية قيام (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة مركز شرطة بنها بالقليوبية) بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى تصنيع مخدر الحشيش والإتجار به متخذاً من محل سكنه وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه بمسكنه وعثر بداخله على (15 كيلو جرام لخام الحشيش المخدر "معد للكبس" – كيلو جرام لمخدر الحشيش "مصنع ومعد للبيع" – أدوات وأجزاء التصنيع - بندقية خرطوش ، عدد من الطلقات لذات العيار - مبلغ مالى – هاتف محمول) .

بمواجهته أقر بممارسته نشاطاً إجرامياً فى إعداد وتصنيع والإتجار بالمواد المخدرة والسلاح لحماية نشاطه والمبلغ المالى من حصيلة تجارته.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (1,120,000 جنيه تقريباً) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.